Adolescente de 17 anos é apreendida após esfaquear homem em Jaguaré

Uma adolescente de 17 anos foi apreendida pela Polícia Militar após confessar que desferiu golpes de faca em um homem após um desentendimento no bairro Seac, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (10). A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e não foram dados mais detalhes sobre o estado de saúde dela.
A Polícia Civil informou, em nota, que a menor de idade foi conduzida até a Delegacia Regional de São Mateus, onde foi autuada por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado e, em seguida, encaminhada para o Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).