Acidente na Rodovia do Sol deixa motociclista ferido em Vila Velha

A pessoa que mora em Vitória e é diagnosticada com fibromialgia agora pode emitir uma carteira digital de identificação para garantir o acesso prioritário em serviços públicos, privados e para garantir gratuidades previstas em lei para deficientes. O documento é gratuito e é emitido de maneira on-line apenas para quem reside na Capital, através do site carteirinhaapp.vitoria.es.gov.br ou do aplicativo Vitória Online.

Segundo a Prefeitura de Vitória (PMV), a carteira é válida em todo o Brasil, já que inclui o número do Sistema Único de Saúde (SUS) de cada usuário e também um QR Code para validação.

De acordo com o Executivo municipal, a emissão da carteira trata de um avanço aos direitos, à inclusão e à cidadania dos diagnosticados com fibromialgia. Para a emissão, o interessado ou seu representante legal deve contar com cadastro no site da PMV, ou no GOV.br, apresentando os seguintes documentos:

Laudo médico (de rede pública ou privada) que ateste a condição de fibromialgia, contendo os dados do paciente e assinatura e o carimbo de identificação do médico responsável pelo laudo;

Certidão de nascimento ou documento de identidade;



CPF;



Comprovante de endereço atualizado (obrigatoriamente de Vitória);



Foto 3x4 recente.

"O pedido de registro será avaliado e poderá ser aprovado ou não. Sendo aprovado, a carteirinha digital aparecerá no aplicativo. A pessoa contemplada pode imprimir e plastificar a carteirinha, se for de sua vontade, e a veracidade do documento será atestada por um QR Code, exclusivo para paciente. Em caso de dificuldades, uma equipe da Casa do Cidadão poderá auxiliar no processo. Basta telefonar para (27) 3382-6700, ou (27) 3382-5484 ou ainda 98125- 0937 ou comparecer na Avenida Maruípe, 2.544, em Itararé, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas", informou a PMV.

Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), a fibromialgia é uma condição que se caracteriza por dor muscular generalizada, crônica (que dura mais que três meses), mas que não apresenta evidência de inflamação nos locais de dor. “Ela é acompanhada de sintomas típicos, como sono não reparador e cansaço. Pode haver também distúrbios do humor como ansiedade e depressão, e muitos pacientes queixam-se de alterações da concentração e de memória”, informa a SBR.

