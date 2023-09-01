Acidente na BR 101 deixa duas pessoas mortas em Itapemirim

Acidente deixa dois mortos na BR 101, em Itapemirim Crédito: Divulgação | PRF

, Sul do Estado. Os veículos teriam colidido frontalmente, por volta das 20h30, segundo informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo levantamentos iniciais da polícia, o automóvel acessou a rodovia sem observar o fluxo, e foi atingido de frente pela carreta, que seguia no sentido Rio de Janeiro. Um acidente envolvendo uma carreta Scania e um Fiat Palio deixou duas pessoas mortas na BR 101, no município de Itapemirim , Sul do Estado. Os veículos teriam colidido frontalmente, por volta das 20h30, segundo informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo levantamentos iniciais da polícia, o automóvel acessou a rodovia sem observar o fluxo, e foi atingido de frente pela carreta, que seguia no sentido Rio de Janeiro.

A batida, segundo a PRF, aconteceu no km 409. No automóvel, com placa de Itapemirim, havia três pessoas. A corporação identificou as vítimas, que morreram no local. São Roselene Luiz Costa, de 16 anos e Welvis Luiz Costa, de 19 anos, de Cachoeiro de Itapemirim. O motorista do carro, um homem de 29 anos, de Itapemirim, sofreu lesões graves e foi socorrido e levado para um hospital da região.

Na carreta, com placa do Rio de Janeiro, estava somente o motorista, de 46 anos, que não se feriu.