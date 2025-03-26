Acidente entre ônibus, moto e caminhão deixa um ferido em Santa Teresa

Coletivo ficou com frente danificada após batida em caminhão Crédito: Enzo Teixeira

Segundo apuração do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta, que esteve no local, o motorista do caminhão e o motociclista ferido relataram que o condutor do ônibus estava realizando uma ultrapassagem proibida, quando o condutor da moto – que seguia na direção contrária – caiu na canaleta às margens da rodovia para evitar uma colisão com o veículo.

Imagens do local onde ocorreu o acidente Crédito: Leitor A Gazeta

Ainda conforme os envolvidos, o motorista do ônibus tentou retornar à pista a tempo, mas acabou batendo no caminhão. O condutor do ônibus deixou o local do acidente. O motociclista permaneceu caído na rodovia. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levado para um hospital da região.