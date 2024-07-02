Acidente entre ônibus escolar e carreta deixa 5 universitários feridos no ES

No local do fato, o motorista da carreta contou à Polícia Militar que seguia na rodovia, no sentido Itaguaçu a Colatina, quando outra carreta invadiu a direção contrária. Para evitar a colisão, ele relatou ter jogado para o acostamento e acionou o freio, porém, devido à frenagem brusca, o ônibus que vinha logo atrás colidiu na traseira da carreta. Segundo a PM, o veículo que deu origem ao acidente se evadiu do local.

Duas mulheres, de 18 e 19 anos, ficaram feridas e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) para um hospital de Colatina. Outras três vítimas, duas mulheres de 22 e um homem de 21 anos, foram levadas em um veículo particular para o Hospital Nossa Senhora da Boa Família, em Itaguaçu. Os condutores dos veículos realizaram o teste do bafômetro e o resultado de ambos foi negativo. A reportagem não teve acesso ao estado de saúde dos feridos.