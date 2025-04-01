Acidente entre duas carretas deixa um morto na ES 446 em Colatina

O Corpo de Bombeiros informou que resgatou das ferragens duas vítimas, sendo que uma delas teve a morte confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), enquanto a outra foi socorrida com vida e encaminhada ao Hospital Estadual Sílvio Avidos, no mesmo município. Os nomes e idades das vítimas, bem como outros detalhes não foram divulgados.