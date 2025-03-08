Acidente entre carros deixa uma pessoa ferida em Montanha

Um acidente envolvendo dois carros deixou uma pessoa ferida na rodovia ES 130, que liga Montanha ao distrito de Vinhático, na noite de sexta-feira (7). O acidente aconteceu entre um Volkswagen Gol e um Fiat Siena. Segundo a Polícia Militar, a esposa do motorista que estava no Gol sofreu um corte na cabeça e precisou ser socorrida. Após receber os primeiros atendimentos médicos no Hospital de Montanha, ela foi encaminhada para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.

O motorista do Gol contou à Polícia Militar que seguia sentido Vinhático, quando foi atingido na parte traseira por um Fiat Siena. Com a batida, ele perdeu o controle e capotou, caindo em um barranco às margens da rodovia. Apesar disso, foi constatado que ele não é habilitado para dirigir e acabou autuado. O teste de bafômetro dele deu negativo. Já o motorista do Fiat Siena estava com a documentação correta, mas se recusou a fazer o teste. Ele não tinha sinais de embriaguez, mas foi autuado pela recusa ao bafômetro.