Acidente entre carro e caminhão deixa dois feridos na BR 259 em Colatina

Acidente entre carro e caminhão deixa dois feridos em Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta

Um acidente entre um carro e um caminhão deixou duas pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (26), na BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo.

Segundo informações apuradas pelo repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste, os dois veículos seguiam no sentido Vitória quando o carro, pertencente a uma empresa privada, tentou realizar uma ultrapassagem em um trecho de pista dupla permitido e acabou colidindo na traseira do caminhão.

Com o impacto, a parte frontal do carro ficou bastante danificada. As duas pessoas que estavam no veículo foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Estadual Sílvio Avidos. O motorista do caminhão não se feriu. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos feridos.