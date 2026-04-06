Acidente com carreta complica trânsito na Rodovia do Contorno, na Serra

Um acidente com uma carreta complica o trânsito na Rodovia do Contorno, trecho da BR 101, na Serra, na manhã desta segunda-feira (6). O veículo fez um “L” na pista — quando o cavalo mecânico colide com a parte em que a carga está sendo transportada — no sentido Serra–Cariacica.
A ocorrência foi registrada pouco antes do acesso ao condomínio Alphaville Jacuhy. Por causa da posição da carreta, o trânsito ficou lento na região. A reportagem entoru em contato com a Ecovias Capixaba, que admintra a via, para mais detalhes. Quando houver retorno o texto será atualizado.