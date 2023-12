Morta pelo marido, Dulcineia sonhava com a casa própria para a filha

"Era um amor de pessoa, muito carinhosa, nunca tinha tempo ruim. Sempre trabalhou no campo e era muito amorosa com as criações dela. Ficam na memória algumas fotos que tenho com ela, na propriedade onde ela morava. Em uma delas, segurava o meu braço, mostrando a roça.”



Esse é o relato da produtora rural Elza Segantini, de 55 anos, irmã de Dulcineia Segantini Linhares, de 69, vítima de feminicídio durante uma briga que aconteceu em um churrasco da família para celebrar o Natal, na localidade de Córrego Cerejeira, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (24).