Morta pelo marido, Dulcineia sonhava com a casa própria para a filha

Dulcineia era muito querida por toda a família Crédito: Arquivo pessoal

"Era um amor de pessoa, muito carinhosa, nunca tinha tempo ruim. Sempre trabalhou no campo e era muito amorosa com as criações dela. Ficam na memória algumas fotos que tenho com ela, na propriedade onde ela morava. Em uma delas, segurava o meu braço, mostrando a roça.”

Elza ao lado da irmã Dulcineia Crédito: Arquivo pessoal

Dulcineia era uma “mãezona” para os irmãos mais novos e também para os três filhos, nove netos e dois bisnetos. Além disso, era muito trabalhadora na propriedade onde morava, relatou a irmã, emocionada. Um dos sonhos dela era ver a filha morando em uma casa própria, que ainda não foi realizado.

Elza acredita que a irmã, apelidada carinhosamente de Cineia, era vítima de agressões, apesar de nunca revelar nada sobre isso. Por conta do comportamento do marido, Albino Linhares, de 68 anos, o relacionamento da família com ele não era bom.

“Ele bebia muito. Só o vi uma vez tranquilo, numa época comemorativa, há alguns anos. Mas, na maioria das visitas, ele nos recebia com um comportamento ruim. Ele nunca mudou e a gente o evitava. A gente visitava Cineia poucas vezes por conta disso”, falou Elza.

Diante de casos de feminicídio e de relacionamentos abusivos, recorrentes na sociedade, a irmã pediu para deixar uma mensagem de apelo.

"Se casou e está brigando, a melhor coisa é separar. Não deixe chegar a esse ponto, que uma hora uma situação como essa pode acontecer. Se ela estivesse separada há muito tempo, não teria acontecido isso. Fica o alerta para as outras mulheres" Elza Segantini - Irmã de Dulcineia

A irmã acrescentou: "Tem sido muito difícil. Na hora que a gente para pra pensar, vê que ela correu perigo desde quando casou”.

Relembre o caso

Dulcineia foi esfaqueada e morta pelo marido durante uma discussão que ocorreu em um churrasco em família na noite de domingo (24). Segundo a Polícia Militar , a idosa foi socorrida, mas chegou ao hospital já sem vida. O suspeito, Albino Linhares, de 68 anos, foi preso e autuado em flagrante por feminicídio.

Testemunhas relataram aos policiais, no local onde aconteceu o crime, que o homem fez algumas "cantadas" a uma vizinha durante o evento e, por isso, familiares chamaram sua atenção. Dulcineia teria tomado conhecimento da situação, em seguida, levando o casal a ter um desentendimento.