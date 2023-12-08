Filme do ES sobre feminicídio ganha prêmio internacional de cinema

Cartaz do documentário "Ato Final" Crédito: Reprodução/Elo Studios

Um filme produzido no Espírito Santo , que conta histórias de vítimas de violência doméstica e feminicídio, conquistou o prêmio de melhor do documentário no Lisboa Indie Film Festival (LISBIFF), em Portugal. “Ato final” parte do princípio de que as personagens principais já estão mortas, trazendo experiências sensoriais e subjetivas de mulheres que sofrem com a violência de gênero.

Lançada em novembro deste ano, a obra cinematográfica mescla entrevistas com sobreviventes reais, entre elas Marciane dos Santos, vítima de violência doméstica quando o ex-marido ateou fogo no corpo dela na frente dos filhos, em setembro de 2018. Além disso, o documentário conta com três atrizes que narram experiências de diversos tipos de agressões, como as psicológica, física, patrimonial, sexual e também o feminicídio.

Para a diretora do filme, Roberta Fernandes, receber esse reconhecimento é mais uma confirmação da necessidade de se debater acerca dessa temática. Ela espera que o destaque no festival traga ainda mais repercussão às questões relacionadas à violência contra as mulheres.

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“Receber esse prêmio é extremamente gratificante e mostra como esse trabalho é importante. A expectativa é que essa conquista permita que ainda mais pessoas assistam ao filme e reflitam sobre esse tipo de violência cruel. Ouvir mulheres que tiveram forças para contar suas histórias de violência e como identificaram os abusos após assistir ao documentário, para mim, é um prêmio maior do que qualquer troféu”, afirma Roberta Fernandes.

A busca por um olhar sensível para as vítimas sempre foi um objetivo para Roberta durante a produção do documentário. A diretora do filme diz que a subjetividade foi o diferencial do filme, que trata o assunto para além de mais um crime do cotidiano, trazendo ao espectador as emoções e os traumas vividos por mulheres em relacionamentos abusivos.

"O diferencial do filme é a sensibilidade de não tratar o feminicídio e a violência contra a mulher como algo indigesto, mas sim como um tema que precisa ser discutido e falado por toda a sociedade, tanto por mulheres, para saberem como identificar e fugir dessas situações de abuso, quanto por homens, que precisam entender que essa violência é crime." Roberta Fernandes - Diretora e cineasta