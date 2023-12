Morta na frente das filhas, Thieli sonhava em fazer faculdade

Assassinada no último sábado (23), Thieli Beneta Grechi, de 26 anos, queria dar um novo rumo na sua vida, mas não teve chance. Ela levou três tiros pelas costas e o principal suspeito é o ex-marido, de quem estava separada havia 15 dias e contra o qual tinha medida protetiva por violência doméstica. A jovem já tinha voltado a trabalhar, o que antes era proibida, porém ainda sonhava em fazer faculdade de medicina veterinária.

Mãe de três meninas — de 3, 4 e 6 anos, que presenciaram o crime — Thieli estava separada há pouco tempo do marido, com quem conviveu por sete anos em união estável. “Ela me dizia que queria viver sua vida, cuidar das filhas e fazer uma faculdade de veterinária, gostava muito de animais”, lembra a mãe da vítima, Daniela Beneta.