Morta na frente das filhas, Thieli sonhava em fazer faculdade

Thielly Grechi foi morta a tiros em Atílio Vivácqua Crédito: Arquivo familiar

Assassinada no último sábado (23), Thieli Beneta Grechi, de 26 anos, queria dar um novo rumo na sua vida, mas não teve chance. Ela levou três tiros pelas costas e o principal suspeito é o ex-marido, de quem estava separada havia 15 dias e contra o qual tinha medida protetiva por violência doméstica. A jovem já tinha voltado a trabalhar, o que antes era proibida, porém ainda sonhava em fazer faculdade de medicina veterinária.

Mãe de três meninas — de 3, 4 e 6 anos, que presenciaram o crime — Thieli estava separada há pouco tempo do marido, com quem conviveu por sete anos em união estável. “Ela me dizia que queria viver sua vida, cuidar das filhas e fazer uma faculdade de veterinária, gostava muito de animais”, lembra a mãe da vítima, Daniela Beneta.

Filha mais velha de Roberto Grechi, Thieli chegou a ajudar o pai no trabalho administrativo da empresa de mármore, porém, segundo a família, o companheiro era ciumento e não aceitava que ela trabalhasse fora de casa.

Thieli estava trabalhando atualmente como atendente em um comércio em Cachoeiro de Itapemirim e morando em uma casa, próxima à do pai, no município vizinho de Atílio Vivácqua.

“Eu a incentivava. Ela queria esperar as filhas crescerem para estudar, mas falava que não precisava. Era uma boa filha e, apesar de tudo, sempre esteve ao lado dele. Agora é esperar a lei, que seja preso, pois nada vai trazer ela de volta”, lamenta Daniele Beneta.