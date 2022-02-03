Morta pelo ex, Ana Lúcia tinha recuperado autoestima e liberdade após separação

Ana Lúcia da Costa, de 44 anos, morreu após ser esfaqueada pelo ex, no dia 19 de janeiro. Crédito: Acervo pessoal

Ana Lúcia da Costa, de 44 anos, vivia a melhor fase da vida, segundo a filha Joyce Wenddy da Costa, de 24 anos. Ela estava vaidosa, ia ao salão de beleza para cuidar do cabelo e da sobrancelha, e, sempre que podia, viajava com a mãe. Autoestima e liberdade que ela só recuperou nos últimos três anos, quando decidiu sair de casa e se separar do marido, Darli Marcio Christi, de 49 anos.

"Ela decidiu se separar porque não aguentava mais. Vivia infeliz porque ele batia muito nela, a desvalorizava. Agora ela estava na melhor fase da vida dela. Minha mãe estava linda, estava tão feliz." Joicy Wenddy da Costa - Filha de Ana Lúcia

Ana Lucia da Costa, de 49 anos, tinha recuperado a autoestima. Crédito: Acervo pessoal

Ana Lúcia planejava viajar com a mãe para visitar familiares que moravam em Muniz Freire.“Ela viajava com a minha avó sempre que dava. E na sexta-feira (Ana Lúcia foi morta em uma quarta-feira, dois dias antes da viagem) elas iam de novo. Minha mãe já tinha feito o cabelo e a sobrancelha, estava animada. Nunca tinha visto ela feliz assim”, afirmou a filha mais velha do casal.

Faltava ainda uma coisa para a felicidade dela ser completa. Quando ela decidiu se separar, o marido se recusou a sair de casa, então a mulher junto com os cinco filhos e dois netos foram morar em outra residência. Agora, ela queria recuperar a casa, que pertencia a ela.

Ana Lúcia morava com os cinco filhos e dois netos

“Ele ficava perseguindo a minha mãe pedindo para ela voltar. Mas ela só queria a casa de volta, porque ela tinha comprado o terreno, as contas era ela que pagava. Nós estávamos em uma situação difícil, e lá a casa era maior”, relatou Joyce.

Darli já estava em outro relacionamento e se recusava a sair da casa. Ele queria levar a atual companheira para o lugar e morar com as duas mulheres. No dia do crime, ela foi até a antiga casa para conversar com o ex-companheiro de novo. Os dois se desentenderam e o ex-companheiro atacou a mulher com uma facada no abdômen e outra no braço.

"Minha mãe morreu lutando para ter nossa casa de volta. Era o sonho dela" Joicy Wenddy da Costa - Filha de Ana Lúcia

Vizinhos ouviram gritos e foram ajudar. Ela chegou a ser socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu no caminho para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

EX TENTOU FUGIR, MAS FOI PRESO

Darli Marcio Christi, de 49 anos, foi preso pela Polícia Militar na casa dele no dia do crime. Ele tentou fugir pulando uma das janelas, mas viu um dos policiais na rua e voltou para dentro da casa. Foi feito um cerco à residência, mas o suspeito falava aos militares que mataria quem tentasse entrar no local.

Os policiais, então, arrombaram a porta da casa e encontraram Darli escondido no forro do teto da casa. Segundo o registro da PM, ele estava bastante alterado e, por isso, foi necessário usar a arma de choque. O disparo, porém, não foi preciso e, então, um dos policiais teve que usar uma espingarda de balas de borracha para conter o suspeito e prendê-lo.

Ele foi levado para a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, município também da Região Serrana do Estado.