'É possível conciliar vida de mãe e cientista', diz primeira reitora do ES

Em seu discurso na cerimônia de posse, Denise frisou a importância de ser a primeira mulher, cientista e mãe a ocupar o cargo de reitora no Estado para a luta por igualdade e representatividade feminina em cargos de liderança. "A própria presença de uma mulher no cargo de reitora já é um incentivo para que outras possam ver que é possível ser mãe e cientista. É importante destacar que a ciência ainda é predominantemente masculina, e as mulheres enfrentam diversos obstáculos para se destacarem em suas carreiras científicas.", disse.