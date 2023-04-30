'É possível conciliar vida de mãe e cientista', diz primeira reitora do ES

A professora e pesquisadora Denise Coutinho Endringer se tornou reitora da Universidade Vila Velha (UVV) a partir de abril. Ela é a primeira mulher na história a ocupar esse cargo no Espírito Santo. Dados levantados pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) apontam que pouco mais de 30% das pessoas que ocupam o posto de reitores no Brasil são mulheres.
Em seu discurso na cerimônia de posse, Denise frisou a importância de ser a primeira mulher, cientista e mãe a ocupar o cargo de reitora no Estado para a luta por igualdade e representatividade feminina em cargos de liderança. "A própria presença de uma mulher no cargo de reitora já é um incentivo para que outras possam ver que é possível ser mãe e cientista. É importante destacar que a ciência ainda é predominantemente masculina, e as mulheres enfrentam diversos obstáculos para se destacarem em suas carreiras científicas.", disse.
"Ter uma mulher cientista à frente de uma instituição de ensino superior é uma forma de inspirar outras mulheres a seguirem o mesmo caminho e mostrar que é possível conciliar a maternidade com uma carreira de sucesso na ciência"
Denise conta que sua indicação ao posto veio após uma trajetória de entrega de resultados significativos à instituição de ensino. A agora reitora pretende trabalhar para que a UVV esteja em todos os rankings nacionais e globais das universidades.
"Isso significa ter processos muito claros e enriquecer a cultura. Para isso, é preciso conciliar a sustentabilidade financeira, a humanidade e a leveza", aponta.
A inovação e o incentivo à pesquisa estarão entre as prioridades da reitora. "A inovação parte da produção de conhecimento. Dentro dos processos que vêm sendo implantados, estão disciplinas de empreendedorismo", conta Denise.
Perfil da reitora
- Denise Coutinho Endringer é farmacêutica e pesquisadora CNPq - principal agência de fomento à pesquisa no Brasil
- É mestre e doutora em Ciências Farmacêuticas
- É autora e co-autora de 152 artigos científicos com impacto internacional.
- Também integra o Conselho Científico Administrativo da Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (Fapes)
- Primeira capixaba a ganhar um prêmio de inovação no AIT Swiss Camp, Venturelab S.A Suiça.
- Tornou-se, em abril, reitora da UVV, sendo a primeira mulher na história a ocupar o cargo.