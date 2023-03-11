Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
LubosHouska / Pixabay
Pensar

Academia de Letras de Vila Velha faz 75 anos

A história da ALVV começa quando foi fundado o Centro Cultural Humberto de Campos, homenagem ao escritor, jornalista e político que Millôr Fernandes definiu como “o maior cronista dos anos 30”

Publicado em 11 de Março de 2023 às 10:00

Publicado em

11 mar 2023 às 10:00
Biblioteca, Livros
Crédito: LubosHouska / Pixabay

  • Manoel Goes

    É escritor, subsecretário de Cultura da Vila Velha, diretor no IHGES.
Fundada em 7 de março de 1948, a Academia de Letras de Vila Velha (ALVV), entidade literária máxima da cidade, completa 75 anos. As atividades da ALVV incluem saraus literários e atividades para divulgação, promoção e defesa da literatura. Seu patrono é Humberto de Campos, jornalista, escritor e membro póstumo da Academia Brasileira de Letras.
A instituição representa diversos gêneros, estilos, tendências e formatos literários, com quadro de pessoas com diferentes origens e pensamentos. Hoje a presidência da ALVV está entregue e muito bem conduzida pelo jornalista, poeta “dizedor de sentimentos”, Horácio Xavier. Como seu vice-presidente, o talentoso e jovem escritor Italo Samuel Wyatt.
A história da ALVV começou quando foi fundado o Centro Cultural Humberto de Campos, instituição da qual a Academia descende diretamente. O nome do centro era uma homenagem a Humberto de Campos (1886-1934), escritor, jornalista e político que Millôr Fernandes definiu como “o maior cronista dos anos 30”.

Veja Também

A mais nova imortal da Academia Espírito-santense de Letras

Sobre a sobrevivência das academias de letras no século XXI

Busto furtado da Academia de Letras do ES é recuperado em Vitória

Alguns fundadores do Centro Cultural eram remanescentes do Centro Acadêmico Humberto de Campos, instituição anterior fundada na década de 1940 e que teve apenas um ano de duração. Para ligar os projetos, os integrantes decidiram manter a homenagem a Humberto de Campos.
Em agosto de 2014, por meio de sessão solene, a instituição passou a ser chamada de Academia de Letras de Vila Velha (ALVV). A homenagem a Humberto de Campos foi mantida: atualmente, ele é o patrono geral da Academia. Junto à mudança no nome, a Academia recebeu outras reformas institucionais, como mudança no número de cadeiras, que se ampliou para quarenta, seguindo a tradição francesa.
Foi introduzida uma novidade: como forma de manter o ativismo, foram gerados critérios para permanência dos membros na instituição. As mudanças respondem aos desafios dos tempos atuais, permitindo à Academia manter ativa sua tradição histórica de promover e estimular a cultura. Sua sede, bem cuidada, está na rua 23 de maio, 83, no Sitio Histórico da Prainha, com vasta atividade e eventos literários.
Voltando aos primórdios da história, a origem da palavra Academia advêm do herói grego Academo. A história conta que seu túmulo dava nome a um bosque (jardins). Também que tais jardins foram consagrados à deusa Atenas, onde depois foi construída a Academia de Platão, próxima à cidade de Atenas (Academia Platônica ou Academia de Atenas). Assim, por volta de 387 a.C., nesses jardins, localizados na periferia de Atenas, foi construída a Academia de Platão, onde, inicialmente, deu-se continuidade aos trabalhos desenvolvidos pelos pitagóricos, com os quais Platão mantinha estreita relação. É considerada a primeira escola de filosofia. Infelizmente, quando se fala em Academia, o primeiro pensamento que vem à mente, de forma equivocada, é o do local utilizado para a prática de exercícios físicos.
Sabemos da existência de muitas outras Academias de Letras pelo país afora, nos estados e cidades, todas inspiradas na ABL Academia Brasileira de Letras, que surgiu à imagem e semelhança da francesa e por iniciativa de escritores como Medeiros e Albuquerque, Lúcio Mendonça, Machado de Assis, Joaquim Nabuco. É responsável pela edição de obras de grande valor histórico e literário, e atribui diversos prêmios literários 

Veja Também

Carnaval de rua de Vitória: a alegria popular não pode parar

Alvaro Abreu e o compromisso de fazer bem feito

O feitiço da saudosa Jeanne Bilich em "Zeitgeist: o espírito do tempo"

Todavia, lamentavelmente, o que temos visto, com raríssimas exceções, é o corporativismo acadêmico. Fala-se, discute-se, reúnem-se os acadêmicos (as). Há, sem sombra de dúvida, que se repensar o papel das Academias de Letras, nos dias atuais, mais modernas e flexíveis, mesmo que tenhamos nas cidades sua importância que permite aos seus cidadãos terem na porta de casa atividades de divulgação da língua e da arte literária.
Mais que isso, fomento do habito da leitura e da escrita, atraindo os jovens e neoliteratos, despertando talentos; enfim produzindo uma literatura brasileira contemporânea com o DNA do nosso município, da nossa ancestralidade, da nossa Vila Velha, cidade histórica, gênese do Espirito Santo, que está a caminho do seu V centenário (1535/2035).

A Gazeta integra o

Saiba mais
Vila Velha Literatura Literatura Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados