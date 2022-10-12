Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Pensar
  • O feitiço da saudosa Jeanne Bilich em "Zeitgeist: o espírito do tempo"
Pensar

O feitiço da saudosa Jeanne Bilich em "Zeitgeist: o espírito do tempo"

Jornalista completaria 74 anos neste dia 12 de outubro de 2022. Falecida no dia 27 de março passado, Jeanne deixou o seu nome gravado no jornalismo e na literatura capixaba

Publicado em 12 de Outubro de 2022 às 09:00

Públicado em 

12 out 2022 às 09:00

Colunista

Data: 14/01/2020 - ES - Vitória - Jeanne Bilich, jornalista - Editoria: Caderno Dois - Fernando Madeira - GZ
Crédito: Fernando Madeira

  • Renata Bomfim

    É doutora em Letras pela Ufes, pesquisadora e ativista ambiental
Jeane Bilich completaria 74 anos neste dia 12 de outubro de 2022. A escritora, que faleceu no dia 27 de março passado, deixou o seu nome gravado no jornalismo capixaba, pelo qual ela é conhecida como grande dama. É sabido que a hierarquia de gênero faz parte da história de muitas profissões, inclusive do jornalismo. A determinação e a competência de Jeanne Bilich contribuíram para a feminilização dessa profissão majoritariamente exercida por homens, na sua época.
As conquistas da escritora também se estenderam para o campo da literatura e, em 2013, ela foi eleita para a cadeira nº 7 da Academia Espírito-santense de Letras. Com uma rica obra narrativa, Jeanne possui dois livros de crônicas, "Zeitgeist – O Espírito do Tempo" (2009) e "Viajantes da nave Tempo" (2013). Na crônica intitulada "Transgressão às regras da boa crônica”, de Zeitgeist, ficamos sabendo sobre a existência dos “Cadernos de Anotar Vida”, ou seja, uma coletânea que começou a ser escrita em 1972 e que, na época, já contava com “26 volumosos tomos”, “hemorragias gráficas" que, segundo declaração da autora, a impulsionaram para a pesquisa e, mais do que instrumentos para “mapear a alma” “serviam para “diluir raiva, frustração, mágoas ou ressentimentos”.
Pouco sei sobre esses “Cadernos de Anotar Vida” além do que está narrado na referida crônica, mas, na condição de pesquisadora e admiradora da obra de Jeanne, confesso que gostaria de saber sobre o seu destino e se serão publicados. Certamente, esse material enriquecerá o conhecimento sobre a sua produção.

Veja Também

Jeanne Bilich saiu da vida à francesa, pela porta da frente, sem esbarrar em ninguém

Dama do jornalismo no ES, Jeanne Bilich morre aos 73 anos

Jeanne Bilich: a dama do jornalismo no ES abre o jogo sobre o Brasil de hoje

A obra "Zeitgeist: o Espírito do tempo" reúne 56 crônicas publicadas no Caderno Dois do jornal A Gazeta, entre os anos de 2007 e 2009. No prefácio, o escritor e editor Sidemberg Rodrigues adverte ao leitor que “é difícil passar incólume pelas traiçoeiras letras de Jeanne Bilich”, pois elas são “portais” que combatem “os males da limitadora condição humana”.
Concordo que cada crônica de Zeitgeist é um “portal”, por onde o leitor pode, de acordo com o seu desejo, penetrar mais profundamente. Observo que há, ainda, na obra, uma profusão de elementos que remetem para o sutil, espiritual e, por que não, para o esotérico?
Não é à toa que a escritora, entre os pensadores com quem dialoga, insere Carl Gustav Jung, autor que fez uma cartografia singular da psique humana. Entre esses variados portais, um muito me interessa, e ele tem como seu guardião um gato persa de fina estirpe, Nietzsche, “nigeríssimo”, “com olhos de farol, sábio e reflexivo amigo”. Penetrar nesse portal é encontrar Jeanne trabalhando, no cadinho das emoções, seus sentimentos mais íntimos, sua visão de mundo.
Quando penetramos no campo dos símbolos e da magia, assim como guiados pela deusa Hécate, nos surpreendemos com a experimentação de um outro tempo, um tempo cíclico, no qual “já fomos essas crianças de hoje, Depois? Rebeldes adolescentes, desafiantes jovens, adultos responsáveis; e, na maturidade, arcamos com pesados fardos. Imersos no incessante 'contínuum' das elipticas”.
A crônica “O círculo do ouroboros” revela que a escritora havia completado 60 anos, logo após prestar o seu "particularismo vestibular para a velhice". Ela dialoga livremente com o leitor alertando-o que “é de uma franqueza cortante. [...] Bela Virtude, grave defeito”, e que recusou “botox”, “lipo”, “silicone”, etc., preferindo observar “a geografia que se desenha no seu rosto e corpo”.
Essa escolha de vida, na contramão das cobranças sociais a que comumente estão sujeitas as mulheres, a levou a um momento sublime, quando percebeu que os dedos da “estreante velha” se entrelaçam amorosamente aos da “menina Jeanne”, “isenta de culpas, mágoas ou ressentimentos" e que “à alma felina,- independente e libertária - amalgamou-se à leveza dos beija-flores que fazem sorrir as orquídeas na janela”.
Acredito que muito da magia da obra de Jeanne Bilich está na conjugação entre consciência histórica, capacidade de maravilhamento e contentamento nas coisas simples, algo possível apenas às almas sensíveis. A escritora descansou em paz, entre as pessoas que lhe eram queridas e confessa, na obra, que durante a vida amealhou um tesouro: “Amigos diletos, paredes revestidas de livros, o gatinho Nietzsche e você, fiel leitor dominical".

Tópicos Relacionados

espírito santo jornalismo Literatura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas
Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES
Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos
Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados