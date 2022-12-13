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Leonel Ximenes

A mais nova imortal da Academia Espírito-santense de Letras

Escritora foi eleita para a vaga da jornalista e cronista Jeanne Bilich, que morreu em março passado

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 15:08

Públicado em 

13 dez 2022 às 15:08
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Renata Bomfim também é ativista ambiental
Renata Bomfim também é ativista ambiental Crédito: Álbum de família
A escritora, poeta e ensaísta Renata Bomfim é a nova imortal da Academia Espírito-santense de Letras (AEL). A autora foi eleita para a cadeira 07 da instituição, antes ocupada pela saudosa jornalista e cronista Jeanne Bilich, falecida em 27 de março de 2022, aos 73 anos.
“Estou muito feliz por poder integrar esse coletivo de escritores que admiro, entre eles amigos e amigas que amo, e por ocupar a cadeira n° 7, deixada vaga por Jeanne Bilich, uma mulher extraordinária, que deixou o seu nome gravado na cultura capixaba e amante de magia e de gatos, assim como eu”, afirma a nova imortal;
A reunião ordinária que definiu a eleição de Renata Bomfim foi realizada nesta segunda-feira (12), na sede da AEL, também conhecida como a Casa Kosciuszko Barbosa Leão, em homenagem ao patrono que fez a doação de sua residência à entidade.
Nascida em Vitória, Renata Bomfim é doutora em Estudos Literários pela Ufes. Pesquisadora com extenso currículo, publicou os seguintes livros de poesia: "Mina" (2010), "Arcano Dezenove" (2011), "Colóquio das Árvores" (2015) e "O Coração da Medusa" (2021), premiado em edital da Secult-ES.
Professora universitária e ativista ambiental, Renata é ex-presidente da Academia Feminina Espírito-santense de Letras (AFESL) e presidente do Instituto Ambiental Reluz.
De acordo com o estatuto da AEL, a nova acadêmica tomará posse no prazo de 180 dias.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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