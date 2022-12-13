A mais nova imortal da Academia Espírito-santense de Letras

Renata Bomfim também é ativista ambiental Crédito: Álbum de família

A escritora, poeta e ensaísta Renata Bomfim é a nova imortal da Academia Espírito-santense de Letras (AEL). A autora foi eleita para a cadeira 07 da instituição, antes ocupada pela saudosa jornalista e cronista Jeanne Bilich, falecida em 27 de março de 2022, aos 73 anos.

“Estou muito feliz por poder integrar esse coletivo de escritores que admiro, entre eles amigos e amigas que amo, e por ocupar a cadeira n° 7, deixada vaga por Jeanne Bilich, uma mulher extraordinária, que deixou o seu nome gravado na cultura capixaba e amante de magia e de gatos, assim como eu”, afirma a nova imortal;

A reunião ordinária que definiu a eleição de Renata Bomfim foi realizada nesta segunda-feira (12), na sede da AEL, também conhecida como a Casa Kosciuszko Barbosa Leão, em homenagem ao patrono que fez a doação de sua residência à entidade.

Nascida em Vitória, Renata Bomfim é doutora em Estudos Literários pela Ufes. Pesquisadora com extenso currículo, publicou os seguintes livros de poesia: "Mina" (2010), "Arcano Dezenove" (2011), "Colóquio das Árvores" (2015) e "O Coração da Medusa" (2021), premiado em edital da Secult-ES.

Professora universitária e ativista ambiental, Renata é ex-presidente da Academia Feminina Espírito-santense de Letras (AFESL) e presidente do Instituto Ambiental Reluz.