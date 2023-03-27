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Mulheres inspiradoras

Todas Elas leva evento sobre empreendedorismo e felicidade ao Sul do ES

A ideia é inspirar mulheres a liderarem seus negócios, carreiras e vida. Palestra e roda de conversa na próxima quarta-feira (29)
Julia Paranhos

Julia Paranhos

Publicado em 

27 mar 2023 às 19:42

Publicado em 27 de Março de 2023 às 19:42

Flavia da Veiga, publicitária, mãe de Caio Rodriguez que ficou paraplégico após ser baleado na Rodovia do Sol
Flavia Veiga, fundadora da startup BeHappier e da BeGroup Publicidade Positiva Crédito: Fernando Madeira
Para encerrar o Mês das Mulher, o Todas Elas vai realizar na próxima quarta-feira (29), a partir das 8h30, uma palestra e roda de conversa com Flávia Veiga, que é empresária e fundadora da startup BeHappier e da BeGroup Publicidade Positiva, e mais quatro mulheres inspiradoras no Cerimonial Bom Gosto, em Cachoeiro de Itapemirim.
Também vão compor a roda de conversa: Adriana Cardoso, coordenadora de Projetos e Controle de Obras da BRK; Andressa Mussi, coordenadora da Utin do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci); Carolina Bento, gerente de Inteligência Competitiva e Marketing do Sicoob; e Elizandra Mezadre, coordenadora do escritório do Sebrae, em Cachoeiro.
A mediação será da editora-chefe de A Gazeta/CBN Vitória, Elaine Silva. O objetivo é falar do empreendedorismo feminino levando inspiração e encorajamento para mulheres do Sul do Estado. Um painel com o tema também foi realizado em Vitória neste mês.
Todas Elas
Elaine Silva, editora-chefe de A Gazeta, vai mediar a conversa Crédito: Fernando Madeira
De acordo com Elaine, a ideia é inspirar mulheres a liderarem seus negócios, carreiras e vida. E além disso, apontar o quanto a inteligência emocional é fundamental para as mulheres se sentirem seguras para empreender.
“Quem for vai poder entender o quanto a felicidade faz a diferença nesse processo todo. Tenho certeza que será inspirador para todas nós e que as mulheres que forem conseguirão sair do evento com uma sementinha de felicidade plantada em seus corações para liderarem suas vidas daqui pra frente”, disse Elaine.
A estimativa é receber cerca de 200 pessoas no dia no evento. A entrada é franca. A confirmação de presença deve ser feita no formulário.

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