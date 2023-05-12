Desafios do empreendedorismo feminino são tema de bate-papo nesta segunda

Evento vai debater empreendedorismo feminino Crédito: Divulgação

Quase metade dos lares brasileiros são chefiados por mulheres de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ao mesmo tempo que passam a ser cada vez mais responsáveis pela gestão de renda e subsistência da família, elas enfrentam o fenômeno chamado teto de vidro, que são as barreiras invisíveis que as mulheres enfrentam ao tentar progredir na profissão ou no próprio negócio.

E a necessidade de prover muitas vezes impulsiona o empreendedorismo. Em muitos casos, ter o próprio negócio é sinônimo de realização. Em muitos outros, uma necessidade. Quando o empreendedorismo é voltado para desenvolver a própria arte, os obstáculos delas são ainda maiores.

O tema será discutido nesta segunda (15), às 19 horas, no bate-papo "Empreendedorismo feminino: quebrando o teto de vidro" que faz parte da programação do MC.Mulheres, que integra o Movimento Cidade. O evento será na Easy Vitória, na Avenida Nossa Senhora da Penha, número 2656.

A conversa será mediada pela empreendedora Winy Fabiano com a participação das convidadas Elaine Silva, editora-chefe de A Gazeta e CBN Vitória e Elis Carvalho, repórter e apresentadora do Em Movimento, da TV Gazeta. Elas vão conversar sobre os desafios de reduzir as diferenças de gênero e, especialmente, formas de impulsionar o sucesso do empreendedorismo feminino.

Isabella Baltazar, coordenadora do Movimento Cidade, explica que a conversa será direcionada para um grupo de mulheres do Espírito Santo e do Nordeste que estão participando de uma formação em empreendedorismo e gestão de carreira artística e audiovisual.

"Os desafios profissionais das mulheres são duplicados dentro da estrutura patriarcal e dentro do contexto ainda mais complexo. Se em algum momento na vida profissional de uma mulher ela vê como uma saída para se realizar para gerir uma família na carreira artística isso pode ser determinante para o sucesso dela", destaca Isabella.

Winy Fabiano destaca que o encontro vai debater os desafios que as mulheres, principalmente as negras, têm para estar se inserindo dentro do mercado da economia criativa e trabalhar com arte.

"Vamos falar do caminho de sucesso para as mulheres conseguirem a tão sonhada igualdade de gênero. E ter no mercado da economia criativa uma geração de renda e fortalecimento dessas mulheres, principalmente nas que estão em condição de vulnerabilidade", frisa.

A editora-chefe de A Gazeta, Elaine Silva, destacou que é importante debater o tema porque o empreender feminino e periférico é, em sua maioria, por necessidade, para sobrevivência.

"Temos contado várias histórias no projeto Todas Elas que mostram que nem sempre a mulher empreende por oportunidade, ela precisa de fazer, muitas vezes até para fugir de violências. Por isso esse debate do MC.Mulheres é tão importante. Teremos a chance de discutir um pouco como são importantes políticas públicas de facilitação de crédito, de igualdade de gênero e de combate à violência para reduzir os desafios impostos a essas mulheres", afirma.

Já Elis Carvalho lembra que muitas vezes o empreendedorismo é a único caminho para muitas mulheres principalmente na periferia, mas ela defende que as mulheres sigam um caminho diferente caso seja de desejo delas, como fazer faculdade e seguir carreira no mundo coorporativo.

"O empreendedorismo vem como algo que elas conseguem ter um retorno com mais rapidez ao mesmo tempo que pode ser muito bom para elas, né? Porque dá a independência financeira, mas a gente percebe também que de certa forma priva essas mulheres que elas consigam seguir com os seus sonhos que elas tinham quando elas eram crianças de talvez tem um diploma, de fazer uma faculdade...", diz.