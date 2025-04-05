De onde são e o que vendem as mulheres do ES com loja na Shopee

Vendas pela internet: ES teve o terceiro maior volume no país no comércio eletrônico Crédito: rawpixel.com / Freepik

Mas quem tem se destacado nesse mundo do e-commerce é o empreendedorismo feminino . Em um dos aplicativos mais conhecidos pelos consumidores, a Shopee, as mulheres já representam mais da metade dos lojistas com venda no Espírito Santo. A gigante do comércio eletrônico diz que pesquisas apontam crescimento de 45% de novas vendedoras na plataforma por ano.

Mas de onde são e o que vendem as mulheres do Espírito Santo na plataforma? Elas estão concentradas em cidades da Grande Vitória (confira abaixo) e vendem mais itens como casa e decoração, beleza, roupas femininas, brinquedos e roupas infantis.

Ao olhar para o perfil das lojistas, mais de 65% estão na faixa etária de 25 a 44 anos, observando um movimento de maior maturidade entre as mulheres que buscam abrir seus negócios, aponta a plataforma. Entre elas, por exemplo, está a capixaba Emanuelly Dalman, que há alguns anos montou uma loja online de cosméticos após ficar desempregada e hoje faz sucesso na Shopee, com mais de 20 mil pedidos mensais.

“A digitalização é uma ferramenta importante para que as mulheres sejam donas de seus próprios negócios. As mulheres empreendedoras têm a liberdade de fazer a gestão diretamente de casa, permitindo um equilíbrio entre vida pessoal e profissional”, afirma Leila Carcagnoli, líder de categoria na Shopee.

Em 2023, o Espírito Santo foi o terceiro Estado do país com o maior volume de vendas no comércio eletrônico, acumulando R$ 13,55 bilhões e ficando atrás de São Paulo e Minas Gerais. Os dados são do Observatório do Comércio Eletrônico, plataforma do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), e apontam que entre os produtos mais vendidos estão aparelhos de ar-condicionado, smartphones e refrigeradores.

Cidades do ES com mais mulheres vendendo na plataforma

Vila Velha

Serra

Vitória

Cariacica

Guarapari

Categorias com mais vendedoras cadastradas no ES

Beleza

Casa e decoração

Roupas femininas

Brinquedos

Papelaria