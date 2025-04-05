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Vendas online

De onde são e o que vendem as mulheres do ES com loja na Shopee

Segundo marketplace, mais de 50% dos lojistas ativos são do gênero feminino e há um crescimento de 45% de novas vendedoras por ano

Publicado em 05 de Abril de 2025 às 17:51

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

05 abr 2025 às 17:51
Vendas pela internet
Vendas pela internet: ES teve o terceiro maior volume no país no comércio eletrônico Crédito: rawpixel.com / Freepik
As vendas pela internet têm sido uma oportunidade para pequenas lojas capixabas conseguirem aumentar seu faturamento, ampliando as possibilidades de venda, geralmente via marketplace.
Mas quem tem se destacado nesse mundo do e-commerce é o empreendedorismo feminino. Em um dos aplicativos mais conhecidos pelos consumidores, a Shopee, as mulheres já representam mais da metade dos lojistas com venda no Espírito Santo. A gigante do comércio eletrônico diz que pesquisas apontam crescimento de 45% de novas vendedoras na plataforma por ano.
Mas de onde são e o que vendem as mulheres do Espírito Santo na plataforma? Elas estão concentradas em cidades da Grande Vitória (confira abaixo) e vendem mais itens como casa e decoração, beleza, roupas femininas, brinquedos e roupas infantis.

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Ao olhar para o perfil das lojistas, mais de 65% estão na faixa etária de 25 a 44 anos, observando um movimento de maior maturidade entre as mulheres que buscam abrir seus negócios, aponta a plataforma. Entre elas, por exemplo, está a capixaba Emanuelly Dalman, que há alguns anos montou uma loja online de cosméticos após ficar desempregada e hoje faz sucesso na Shopee, com mais de 20 mil pedidos mensais.
“A digitalização é uma ferramenta importante para que as mulheres sejam donas de seus próprios negócios. As mulheres empreendedoras têm a liberdade de fazer a gestão diretamente de casa, permitindo um equilíbrio entre vida pessoal e profissional”, afirma Leila Carcagnoli, líder de categoria na Shopee.
Em 2023, o Espírito Santo foi o terceiro Estado do país com o maior volume de vendas no comércio eletrônico, acumulando R$ 13,55 bilhões e ficando atrás de São Paulo e Minas Gerais. Os dados são do Observatório do Comércio Eletrônico, plataforma do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), e apontam que entre os produtos mais vendidos estão aparelhos de ar-condicionado, smartphones e refrigeradores.

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Cidades do ES com mais mulheres vendendo na plataforma
  • Vila Velha
  • Serra
  • Vitória
  • Cariacica
  • Guarapari
Categorias com mais vendedoras cadastradas no ES
  • Beleza
  • Casa e decoração
  • Roupas femininas
  • Brinquedos
  • Papelaria
O sucesso das mulheres na plataforma levou a plataforma a lançar em 2024 o prêmio Mulher do Ano Shopee. A iniciativa foi criada para reconhecer o talento, o desempenho e o crescimento das lojistas brasileiras.

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