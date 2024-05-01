Feira reúne mulheres empreendedoras no Bairro República

Pracinha do Bairro República Crédito: Reprodução/Google Maps

Nesta sexta-feira (3), o Bairro República, em Vitória , recebe a sexta edição do República Delas, uma feira em que mulheres empreendedoras apresentam seus trabalhos na praça Therezinha Grecchi.

O evento reúne mulheres que desenvolvem seus talentos em casa e não têm ponto físico para fazer as vendas. A feira, que começou com cerca de cinco empreendedoras, agora já tem quase 20 expositoras, segundo a organizadora Lorena Farias.

No encontro são comercializadas comidas variadas, inclusive com opções vegadas, além de artesanato, bijuteria, semijoias, doces, laços, roupas de crochê, aromaterapia, roupas fitness, papelaria, biscoitos, entre outros negócios.

"Criei o projeto com o objetivo de ajudar mulheres que desenvolvem trabalho dentro de casa a vender e apresentar seus produtos. Acredito que ajuda na renda delas, pois mesmo que algumas vendas não sejam concretizadas na feira, elas ficam felizes porque muitos clientes conhecem o trabalho, entram em contato, e elas conseguem fazer a venda depois", relata Lorena.

O evento será realizado na sexta-feira (3) na Praça Therezinha Grecchi, também conhecida como pracinha do Bairro República, a partir das 17h.