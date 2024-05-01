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Vitória

Feira reúne mulheres empreendedoras no Bairro República

Grupo com quase 20 mulheres vai expor seus produtos nesta sexta-feira (3) na sexta edição do República Delas, na praça Therezinha Grecchi

Publicado em 01 de Maio de 2024 às 18:57

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

01 mai 2024 às 18:57
Pracinha do Bairro República
Pracinha do Bairro República Crédito: Reprodução/Google Maps
Nesta sexta-feira (3), o Bairro República, em Vitória, recebe a sexta edição do República Delas, uma feira em que mulheres empreendedoras apresentam seus trabalhos na praça Therezinha Grecchi.
O evento reúne mulheres que desenvolvem seus talentos em casa e não têm ponto físico para fazer as vendas. A feira, que começou com cerca de cinco empreendedoras, agora já tem quase 20 expositoras, segundo a organizadora Lorena Farias.
No encontro são comercializadas comidas variadas, inclusive com opções vegadas, além de artesanato, bijuteria, semijoias, doces, laços, roupas de crochê, aromaterapia, roupas fitness, papelaria, biscoitos, entre outros negócios.
"Criei o projeto com o objetivo de ajudar mulheres que desenvolvem trabalho dentro de casa a vender e apresentar seus produtos. Acredito que ajuda na renda delas, pois mesmo que algumas vendas não sejam concretizadas na feira, elas ficam felizes porque muitos clientes conhecem o trabalho, entram em contato, e elas conseguem fazer a venda depois", relata Lorena. 
O evento será realizado na sexta-feira (3) na Praça Therezinha Grecchi, também conhecida como pracinha do Bairro República, a partir das 17h.
Além das expositoras, o evento também vai ter convidados especiais, com música, atração infantil e também kombi de drinks e food truck de cerveja artesanal.

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