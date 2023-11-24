Maior encontro de empreendedorismo feminino do ES impulsiona negócios

EmpoderaDONAS aconteceu no Centro de Convenções de Vitória Crédito: Rodrigo Gavini

Independentemente do porte de uma empresa em que uma mulher seja a liderança, apostar no próprio negócio, muitas vezes, é a forma de se destacar no mercado e conquistar a autonomia financeira. E quando uma levanta a outra, todas voam juntas. Pensando nisso, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) realizou o EmpoderaDONAS, maior encontro sobre empreendedorismo feminino do Espírito Santo. O evento aconteceu no Centro de Convenções de Vitória, na última terça-feira (21).

Entre as convidadas, o EmpoderaDONAS contou com a presença de grandes nomes de destaque no mercado nacional, como a empresária e investidora do reality show Sony Shark Tank Brasil, Camila Farani; a maior pontuadora da história da seleção brasileira de basquete, Hortência Marcari; a apresentadora, escritora e empreendedora, Rafa Brites; e a empresária, escritora e mentora de negócios, Nina Silva.

Para se ter ideia do tamanho do evento, quatro palcos foram montados para dar vazão à programação. Além das atrações nacionais, nomes do empreendedorismo feminino capixaba também foram destaques. Entre elas, a fundadora e CEO do Global Touch, Julia Caiado; a especialista em afroempreendedorismo feminino Ana Lima; e a mentora e consultora de líderes do Sebrae, Liana Figueiredo.

Para Liana, a importância de compartilhar visões sobre empoderamento feminino é fundamental para trabalhar o fortalecimento da autoestima de cada uma das mulheres impactadas pelas rodas de conversa do evento.

Liana é consultora do Sebrae há anos trabalhando para ajudar as mulheres no fortalecimento da autoestima Crédito: Rodrigo Gavini

“Quando a mulher empreende, ela traz as suas características de cuidado e de comprometimento, por exemplo. No entanto, muitas vezes, falta nela a confiança de negociação e de gestão de pessoas. Se fortalecemos essa autoestima e criamos soluções específicas para elas, certamente iremos estimular ainda mais o mercado local e nacional”, destaca.

A gestora do Sebrae Delas, Andrea Gama, salienta que, além de disseminar conhecimento, o evento foi realizado no sentido de criar comunidades de mulheres para que, juntas, desenvolvessem um comportamento empreendedor.

Andrea Gama defende que a capacitação das mulheres é o primeiro passo para incentivar o empreendedorismo feminino Crédito: Rodrigo Gavini

“Entendemos que, para ser uma mulher líder de si, é preciso desenvolver competências socioemocionais necessárias para ajudar na hora das negociações, no uso de tecnologias e na qualificação profissional. Consequentemente, isso vai incentivar mais mulheres a empreender com qualidade e conhecimento”, defende.

As convidadas debateram temas que envolvem a inteligência financeira e emocional, imagem pessoal, branding, atuação nas comunidades e outros assuntos relevantes para as mulheres que querem alavancar seu negócio, além de discutirem aspectos que precisam ser negociados no dia a dia da mulher, como maternidade e redes de apoio.

Empreendedorismo

Nina Silva é especialista em finanças e negócios do ponto de vista das pessoas negras Crédito: Gad Monteiro

A primeira a subir no palco foi Nina Silva, fundadora do Movimento Black Money e CEO da D’Black Bank. Com uma longa trajetória no mercado da tecnologia e no empreendedorismo negro, a executiva foi considerada a mulher mais disruptiva do mundo em 2021.

Na palestra, Nina falou da sua trajetória e mostrou ferramentas para acelerar o próprio negócio.

Ela ainda destacou a importância de fazer networking e de se inspirar nas histórias umas das outras. “A gente precisa não só empoderar, mas se apoderar das nossas histórias. Eu espero que as mulheres que estiveram aqui aproveitem as conexões e os saberes compartilhados não só por quem estava no palco, mas também ao lado delas”, frisou.

Síndrome da impostora

Autossabotagem é uma das maiores barreiras para crescer na carreira, na avaliação de Rafa Brites Crédito: Rodrigo Gavini

Segunda a subir no palco, Rafa Brites comoveu a plateia ao falar da sua luta para lidar com a síndrome da impostora e a autossabotagem, experiências vividas por muitas mulheres no mercado de trabalho, mesmo quando chegam a posições de destaque ou de liderança.

“Quando essa sensação de insuficiência chega, é importante que a gente não desista e não se boicote, e entenda que isso é muito mais comum do que parece e atinge mulheres de todo o mundo. Eu sempre digo que essa sensação não tem uma cura, mas podemos impedir que ela nos empaque”, observou.

Atitudes de uma campeã

Hortência é uma jogadora de basquete brasileira com muita experiência sobre preparação para agarrar as oportunidades de vida. Foi a atleta quem comandou o painel “Lições de uma vida: estratégias, valores e atitudes de uma campeã”.

"O sonho nos diz aonde ir, e o plano diz como fazê-lo", afirmou Hortência, uma das maiores jogadoras de basquete do mundo Crédito: Rodrigo Gavini

Com uma palestra cheia de histórias espirituosas e igualmente inspiradoras, a atleta é considerada uma das maiores jogadoras de basquetebol de todos os tempos. Ela contou que tudo em sua vida foi baseado em escolhas e planejamento, e os resultados vieram com muito esforço físico e mental.

“Sempre me questionei, e vocês também precisam se perguntar: eu quero ser a melhor no que eu faço ou ser uma ‘mais ou menos’? E, para ser a melhor em qualquer área, assim como no basquete, é preciso muito treino e preparação”, pontuou.

Na visão dela, escolher também significa abrir mão de certas coisas, o que causa dor física e psicológica. No entanto, para tornar isso mais leve e menos doloroso, o segredo é saber de fato quem está ao seu lado e entender como é fundamental ter uma rede de apoio, principalmente com outras mulheres.

“Tenha ao seu lado quem te quer bem e quem tem os mesmos objetivos e ambições que você. Essa já é uma escolha, e o sonho nos diz aonde ir, e o plano diz como fazê-lo”, afirmou.

O poder da negociação

Na palestra “Negociando com Tubarões”, Camila Farani, que é sócia-fundadora da boutique G2 Capital e uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina segundo o ranking da Bloomberg Línea, abordou técnicas de negociação que ela própria desenvolveu ao longo da carreira.

A jurada do Shark Tank Brasil Camila Farani explicou técnicas de negociação Crédito: Rodrigo Gavini

“Não é só no nosso negócio que estamos em constante negociação com nossos clientes e fornecedores, por exemplo. Passamos 80% da nossa vida negociando, mas a primeira negociação que temos de fazer é conosco mesmas”, apontou, explicando, ainda, como a inteligência emocional, ou seja, a forma como reagimos frente a essas negociações diárias, é a chave principal.

Além disso, conceitos como negociação 4.0, empatia, escuta ativa e aprender a ter autocontrole foram algumas abordagens que Camila fez em meio à dinâmicas e interações com as “tubaroas” presentes.

Mentorias gratuitas

Para as mulheres que querem abrir o próprio negócio, mas não sabem como começar, o encontro também contou com um espaço especial para mentorias gratuitas.

Cada participante agendou uma hora de consultoria para tirar dúvidas sobre empreendedorismo Crédito: Rodrigo Gavini

Assim, cada participante agendou uma hora de consultoria para tirar suas dúvidas sobre marketing digital, gestão financeira, entre outros temas.

Também foram realizadas mentorias coletivas, proporcionando muitas trocas de experiências entre as participantes.

“O EmpoderaDONAS foi pensado em cada detalhe para valorizar o protagonismo das mulheres que empreendem. Nosso propósito é empoderar essas mulheres que são donas do próprio negócio, donas de si e da própria jornada. Queremos que cada vez mais mulheres acreditem em seu potencial e que busquem realizar seus sonhos de um futuro melhor, mas com os pés no chão, com conhecimento sobre como ser gestoras competentes e confiantes”, destaca a gerente de Comunicação e Marketing do Sebrae/ES, Flávia Lessa.