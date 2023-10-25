Instituição fortalece negócios no Sul do ES com soluções de empreendedorismo

Com uma tradição de 52 anos de história, a CDL atua de forma conjunta a empreendedores no Sul do Estado Crédito: CDL/Divulgação

Boas ideias podem fazer bons negócios. Mas para que eles floresçam e ganhem espaço no mercado, é preciso uma boa administração. Ter uma rede de apoio que ajude a colocar a casa em ordem e tenha como objetivo manter uma visão estratégica a fim de alcançar o desenvolvimento econômico é fundamental. E isso pode ser alcançado com a ajuda da Câmara de Dirigentes Lojistas de Cachoeiro de Itapemirim (CDL).

Principalmente porque, apenas em 2022, o país registrou a abertura de mais de 3 milhões de novas empresas, segundo dados divulgados pelo Ministério da Economia. O auxílio a esses empreendedores que estão entrando agora no mercado, assim como para aqueles que querem expandir os próprios negócios, é primordial para que sejam desenvolvidas oportunidades éticas e transparentes.

Com uma tradição de 52 anos de história, a CDL atua de forma conjunta a empreendedores no Sul do Estado, com o objetivo de promover o relacionamento entre marcas e empresas por meio de soluções que facilitem diferentes oportunidades de negócios.

Aliada a novas ideias, a instituição tem o compromisso com os associados de oferecer os melhores serviços, benefícios e ações para quem quer alcançar o sucesso no mercado.

De acordo com o diretor social da CDL Cachoeiro, Fernando Leal, a entidade, ao longo dos anos, desenvolveu campanhas e cases que resultaram em novos negócios tanto localmente, quanto em nível nacional e mundial.

Tudo isso por meio de uma frente de atuação que toca diferentes setores, desde o varejo até o ramo industrial. Seja por meio de uma atuação na administração de crédito, seja no desenvolvimento empresarial, a entidade atua sem fins lucrativos e, segundo Fernando Leal, já se consagrou como uma das melhores do Estado, devido ao seu compromisso com a qualidade e agilidade.

“Ao longo desses anos de atuação no Sul capixaba, buscamos contribuir para a geração de novos empregos e negócios, apoiando os mais diversos empreendedores. Hoje, junto dos nossos associados e consumidores, buscamos atingir a excelência em nossos projetos e evoluir constantemente”, reforça.

Nova corretora

Para somar às atividades da entidade, a CDL Cachoeiro anunciou recentemente uma nova corretora de saúde com a missão de atender os associados e beneficiários de forma transparente, além de oferecer soluções personalizadas para cada empresa ou cliente.

Pensando sempre no bem-estar de seus associados, a CDL Cachoeiro apresenta a sua nova corretora de seguros, uma solução abrangente para atender a todas as necessidades de seguros na região. Oferecendo uma ampla gama de opções, incluindo seguro automóvel, seguro de vida (individual e empresarial), seguro de frota, seguro patrimonial, seguro viagem e mais de 30 outros tipos de seguros.

Além disso, estabelecemos uma parceria estratégica com a Unimed para oferecer planos de saúde com preços especiais e condições que se ajustam às necessidades empresariais. Assim, estamos comprometidos em cuidar da saúde e segurança de nossos associados em todos os aspectos da vida.

A corretora já está em funcionamento no mesmo endereço que a CDL Cachoeiro, destaca Fernando Leal, que também reforça a importância desse novo empreendimento na história da entidade. Afinal, mais do que apenas incentivar novos negócios, a marca agora busca se dedicar ao gerenciamento de todos os tipos de seguros, com objetivo de facilitar ainda mais o acesso a esse tipo de serviço.