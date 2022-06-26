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Vítima de estupro

Conselho de enfermagem vai apurar vazamento de informação sobre Klara Castanho

Em carta aberta, a atriz revelou que, quando teve a criança, teria sido ameaçada por uma enfermeira que quis levar o caso a público por meio da imprensa

Publicado em 26 de Junho de 2022 às 18:00

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jun 2022 às 18:00
A enfermeira que teria ameaçado trazer a público o episódio de violência sofrido por Klara Castanho será investigada pelo Cofen (Conselho Federal de Enfermagem). Em nota, a instituição afirmou que já determinou a apuração dos fatos e prestou solidariedade à atriz de 21 anos.
"O Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) manifesta profunda solidariedade à atriz Klara Castanho, que, após ser vítima de violência sexual, teve o seu direito à privacidade violado, durante processo de entrega voluntária para adoção, conforme assegura o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)", diz nota.
O Cofen afirma que "tomará todas as providências que lhe couber para a identificação dos responsáveis pelo vazamento de informações sigilosas pertinentes ao caso."
Klara Castanho em seu novo longa-metragem
Klara Castanho em seu novo longa-metragem Crédito: Foto: Laura Campanella/Netflix
"O princípio basilar da Enfermagem é a confiança. Portanto, o profissional de saúde que viola a privacidade do paciente em qualquer circunstância comete crime e atenta eticamente contra a profissão, conforme prevê o Art. 82 do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Casos assim devem ser rigorosamente punidos, para que não mais se repitam."
O Cofen também criticou a divulgação indevida da imprensa sobre o caso. "Da mesma forma, devem ser execrados comunicadores que deturpam a função social do jornalismo para destruir a vida das pessoas. Vida privada não é assunto público."
"Assim como Klara, milhões de mulheres brasileiras são vítimas de violência sexual todos os anos e não encontram o acolhimento a que têm direito. São julgadas, ultrajadas e abandonadas, com sequelas para a vida toda. Esse caso é reflexo de um problema muito mais profundo, que precisa ser enfrentado pela sociedade brasileira. Como uma força de trabalho majoritariamente feminina, a Enfermagem sente na pele o que é a violência de gênero", diz a nota.

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Mais cedo, a cantora Luísa Sonza criticou o vazamento de dados da atriz. "Sério, não dá pra você fazer um exame nesses hospitais que todos seus dados são expostos! Sai na mídia tudo e qualquer m**** de um lugar que é pras pessoas se sentirem acolhidas e protegidas! Vão se f**** Nós não somos animais, parem de tratar as pessoas sem humanidade nenhuma", publicou ela no Twitter.
O relato de Klara Castanho veio a público após a apresentadora Antonia Fontenelle dizer em uma live que "uma atriz global de 21 anos teria engravidado e doado a criança para adoção". "Ela não quis olhar para o rosto da criança", afirmou Fontenelle.
Embora não tenha citado nominalmente Klara Castanho, os internautas imediatamente associaram a versão contada por Antonia à atriz. Procurada por Splash, Antonia Fontenelle questionou apenas: "e o que eu tenho a ver com isso?". Nas redes, ela publicou um relato em que classifica a história de "monstruosa" e disse que a doação de uma criança seria "abandono de incapaz".

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Em uma carta aberta publicada no Instagram, Klara relatou que foi estuprada e engravidou, mesmo tendo tomado pílula do dia seguinte. Classificado por ela como "o relato mais difícil da minha vida", a famosa explicou que não queria tornar o assunto público, mas já que a adoção foi exposta, ela resolveu se pronunciar.
Castanho destacou que descobriu a gravidez ao passar mal e procurar um médico. Porém, o profissional que a atendeu não se solidarizou com sua dor e a violência sofrida, mesmo após revelar que foi estuprada.
Incapaz de criar um filho de um estupro, Klara Castanho optou pela doação do bebê que gerou e fez todos os procedimentos legais. Entretanto, quando teve a criança, ela diz ter sido ameaçada por uma enfermeira, que quis levar o caso a público por meio da imprensa.
Ela diz ainda que não demorou para que jornalistas passassem a procurá-la, ainda no hospital, para questionar sobre a gravidez e a adoção, mas, ao explicar para eles que o filho foi fruto de uma violência, os repórteres se comprometeram em não publicar matéria a respeito. Até que o assunto ganhou força neste sábado (25) no Twitter.

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