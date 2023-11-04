Ceramistas protestam contra o feminicídio em exposição no ES

Ceramistas formaram o primeiro coletivo feminino de cerâmica de Santa Teresa Crédito: Coletivo de Cerâmica Santerra

Mais uma vez, mulheres usam a arte como denúncia para o crime de feminicídio. O coletivo de ceramistas "Santerra" vai levar a Santa Teresa , nos dias 24 a 26 de novembro, a exposição do projeto “Se você não fala, a violência não para!”.

A mostra vai contar com 70 pares de sapatos vermelhos, feitos de argila da região, em homenagem às vítimas de feminicídio.

Serão expostos 140 pés de sapatos feitos com argila in natura da região de Santa Teresa Crédito: Coletivo de Cerâmica Santerra

Segundo uma das integrantes do Santerra, Daize Eugenia Coimbra, o grupo surgiu a partir de um curso ministrado pela ceramista Cristina Pasolini.

“O projeto iniciou em um curso para iniciantes de cerâmica com seis mulheres. No final do curso, gostamos tanto de trabalhar umas com as outras que decidimos criar o primeiro grupo de ceramistas na região. Depois de produzirmos esse belíssimo trabalho, não tinha outra opção a não ser compartilhar com todos”, ressaltou Daize Eugenia.

Esse movimento artístico, inspirado pela “Jornada Internacional de combate à violência contra mulheres”, nasceu em Juárez, no México, onde a artista mexicano Elina Chauvet espalhou centenas de sapatos vermelhos na praça municipal em protesto pelo assassinato de sua irmã, também vítima da violência de gênero.

Após o minucioso trabalho totalmente artesanal, os sapatos são tingidos da cor vermelha para gerar impacto e um olhar sensível para a violência de gênero Crédito: Coletivo de Cerâmica Santerra

Tocadas por esse movimento e com as situações vivenciadas por mulheres de todo Brasil, o grupo busca trazer a arte como forma de reflexão e protesto para uma mudança na mentalidade social e mais políticas públicas para o fim desse crime.

"Em relação ao feminicídio, a estatística brasileira é assustadora. E as estatísticas do Espírito Santo, em proporção, não ficam atrás. Sou mulher, mãe de três filhas e avó de várias netas e penso que é tão difícil criar uma filha para uma faca e um revólver tirar a vida dela por uma questão de relacionamento. Isso é inaceitável e precisa ser visto como inaceitável pela sociedade; por isso, essa exposição" Daize Eugenia Coimbra - Ceramista e professora aposentada

De acordo com dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) , entre janeiro e setembro de 2023, foram registrados 15.920 casos de violência doméstica, 755 ocorrências a mais do que no mesmo período em 2022. Além disso, cerca de 70,5% dos casos ocorrem dentro de residências. Nesse mesmo período houve 27 registros confirmados de feminicídio no Estado.