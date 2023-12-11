Campanha promove ceia solidária para 20 mulheres vítimas de violência

O que para muitas pessoas sempre é uma época de alegria e amor, para 20 mulheres vítimas de violência doméstica , no Espírito Santo, este poderá ser o primeiro Natal em paz. O alívio de ter saído da situação de risco vai ser celebrado em uma ceia solidária promovida pelo Movimento Libertas, e as doações podem ser feitas até o dia 20 de dezembro.

A campanha propõe a adoção de uma mulher vítima de violência por meio de doações de cesta básica, panetone, frango ou até mesmo em dinheiro, através do Pix. São 20 mulheres que já fizeram o boletim de ocorrência e possuem medida protetiva, porém não têm condições para se manter financeiramente nem para celebrar o Natal com uma ceia em família.

As agressões tendem a aumentar e a se tornar cada vez mais violentas durante os recessos de fim de ano Crédito: Divulgação

A representante do Movimento Libertas, Jucileia Santos Ribeiro, conta que o objetivo dessa ação é acolher e lembrar a todas as mulheres vítimas de violência que elas podem encontrar umas nas outras, e no projeto, uma rede de apoio.

“Para muitas dessas mulheres, esse será o primeiro Natal sem violência, pois elas tiveram força o suficiente para dar um basta à situação. Queremos que esse seja um momento de esperança para elas e para seus filhos, um momento em que lembrem que não estão sozinhas”, explica a representante do movimento independente.

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Jucileia Santos Ribeiro forma rede de ajuda a mulheres vítimas de violência. Crédito: Carlos Alberto Silva

Jucileia, que já foi vítima de violência e agora ajuda mulheres a saírem dessa situação, explica ainda que, para muitas, o Natal não é uma época mágica; pelo contrário, as agressões tendem a aumentar e a se tornar cada vez mais violentas.

"É comum que, no Natal, as agressões contra mulher aumentem, pois, com o recesso, os agressores passam mais tempo dentro de casa. E, muitas vezes, as vítimas não conseguem sair dessa situação pois não possuem condições financeiras para se manter" Jucileia Santos Ribeiro - Representante do Movimento Libertas

O movimento, que não recebe ajuda governamental, acolhe mulheres vítimas de violência doméstica nos municípios de Vitória, Vila Velha e Cariacica, provendo doações e ações empreendedoras para que as vítimas possam desenvolver alguma fonte de renda.

“Sempre incentivamos a denúncia, mas muitas vezes agimos onde o Estado ainda não alcança . Após sair da delegacia, os problemas daquela mulher não somem em um passo de mágica, ainda existe ameaça, vulnerabilidade, crise financeira e filhos que ela precisa lidar. É aí que entramos para ser uma rede de apoio.”, afirma Jucileia.