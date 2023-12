Campanha promove ceia solidária para 20 mulheres vítimas de violência

As doações de cestas básicas ou até mesmo de dinheiro, por Pix, poderão ser feitas até o dia 20 de dezembro

O que para muitas pessoas sempre é uma época de alegria e amor, para 20 mulheres vítimas de violência doméstica , no Espírito Santo, este poderá ser o primeiro Natal em paz. O alívio de ter saído da situação de risco vai ser celebrado em uma ceia solidária promovida pelo Movimento Libertas, e as doações podem ser feitas até o dia 20 de dezembro.

A campanha propõe a adoção de uma mulher vítima de violência por meio de doações de cesta básica, panetone, frango ou até mesmo em dinheiro, através do Pix. São 20 mulheres que já fizeram o boletim de ocorrência e possuem medida protetiva, porém não têm condições para se manter financeiramente nem para celebrar o Natal com uma ceia em família.

A representante do Movimento Libertas, Jucileia Santos Ribeiro, conta que o objetivo dessa ação é acolher e lembrar a todas as mulheres vítimas de violência que elas podem encontrar umas nas outras, e no projeto, uma rede de apoio.

Para doar, basta entrar em contato com Jucileia pelo Instagram ou Facebook e combinar o local de recolhimento dos itens de doação. Outra forma de colaborar com a campanha é através de doações pelo Pix 8a085885-ce95-480a-a6fb-61e427b00121 (chave aleatória). O movimento ainda se compromete a enviar para os doadores fotos do dia da entrega. As doações podem ser feitas até o dia 20 de dezembro.