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Feminicídio

Mulher é morta a facadas pelo marido na zona sul de São Paulo

O homem fugiu, mas foi preso. O crime, segundo as apurações iniciais, foi motivado por ciúme
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 nov 2023 às 13:36

Publicado em 27 de Novembro de 2023 às 13:36

Uma mulher de 38 anos foi morta a facadas pelo marido neste domingo (26) em São Paulo durante uma discussão. O homem fugiu, mas foi preso. O crime ocorreu por volta das 13h, na rua Robert Campin, no Jardim Ângela, zona sul da capital paulista. Segundo as apurações iniciais, o crime foi motivado por ciúme.
Marcos Vinícius Alves dos Santos, 42, deu diversas facadas em Simone Campos Gomes dos Santos, 38. A Polícia Militar afirma ter sido chamada por vizinhos e encontrado a vítima já sem vida dentro de casa. Ela foi atingida por pelo menos dez facadas. Após o crime, Santos, que trabalha como motorista por aplicativo, fugiu em direção ao litoral paulista. Contudo, o veículo foi rastreado pela polícia, e o homem foi localizado na rodovia dos Imigrantes.
Ele colocou fogo no carro e estava no parapeito da rodovia. Segundo a polícia, ele foi impedido por funcionários da concessionária de cometer suicídio. Logo depois, foi conduzido ao DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), onde o caso foi registrado como feminicídio e incêndio. A polícia não soube informar se ele apresentou defesa.
Os registros de feminicídios cresceram 2,6% no Brasil no primeiro semestre de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 722 mulheres assassinadas no país, contra 704 nos primeiros seis meses de 2022. Entre janeiro e junho deste ano, os homicídios femininos cresceram igualmente 2,6%, chegando a 1.902 mulheres assassinadas. Um homicídio doloso, quando há intenção de matar, é qualificado como feminicídio quando decorre de violência doméstica e familiar em razão da condição feminina, e em razão de discriminação à mulher, ou de menosprezo à condição feminina.

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