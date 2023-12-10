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Crime na Serra

Preso por feminicídio diz que não se separou porque "mulher cuidava bem de casa"

Carmelina MontiVerde Moreira, de 73 anos, foi assassinada há golpes de faca na tarde de sábado (9), em Jardim Carapina, na Serra

Publicado em 10 de Dezembro de 2023 às 13:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2023 às 13:00
Adrião confessou que matou a esposa Carmelina
Adrião confessou que matou a esposa Carmelina Crédito: Arquivo pessoal
O homem de 75 anos, preso na Serra, pelo assassinato de Carmelina MontiVerde Moreira, com a qual estava casado havia 53 anos, contou à polícia que, no passado, “optou por não se divorciar, pois ela cuidava bem da casa.”
Em depoimento à Polícia Civil, o suspeito confessou tê-la esfaqueado. Ainda segundo a corporação, o suspeito admitiu ter ameaçado diversas vezes acabar com a vida da esposa, mas negou ter um relacionamento conturbado com ela. “Acrescentou que optou por não se divorciar, pois ela cuidava bem da casa.”
O crime aconteceu no bairro Jardim Carapina, na tarde de sábado (9). Carmelina foi socorrida e levada ao Pronto Atendimento (UPA) de Carapina, onde a Polícia Militar foi acionada. No local, a filha do casal, de 48 anos, esclareceu que tinha sido chamada porque o pai tentou tirar a vida da mãe dela, mas “devido ao estado de saúde da vítima, não foi possível obter informações sobre o ocorrido.”
Carmelina Montiverde Moreira foi morta a facadas pelo marido
Carmelina Montiverde Moreira foi morta a facadas pelo marido Crédito: Arquivo pessoal
Carmelina foi encaminhada ao Hospital Jayme dos Santos Neves, no mesmo município, com ferimentos gravíssimos no tórax e peito, mas não resistiu. Já o suspeito foi preso horas após o crime, na casa do irmão, em Cidade Continental, após uma denúncia à Polícia Civil.
Ele foi autuado em flagrante por homicídio cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio), ameaça, perseguição contra idoso e contra mulher por razões da condição de sexo feminino e violência psicológica e, posteriormente, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
O corpo de Carmelina foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

Atualização

11/12/2023 - 6:54
A versão anterior desta reportagem tinha informações dadas pelo suspeito que atacavam a mulher assassinada. Pela impossibilidade de defesa e por não interferirem na história contada ao leitor, esses detalhes foram retirados e o texto atualizado.

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