Preso por feminicídio diz que não se separou porque "mulher cuidava bem de casa"

Adrião confessou que matou a esposa Carmelina Crédito: Arquivo pessoal

O homem de 75 anos, preso na Serra, pelo assassinato de Carmelina MontiVerde Moreira , com a qual estava casado havia 53 anos, contou à polícia que, no passado, “optou por não se divorciar, pois ela cuidava bem da casa.”

Em depoimento à Polícia Civil, o suspeito confessou tê-la esfaqueado. Ainda segundo a corporação, o suspeito admitiu ter ameaçado diversas vezes acabar com a vida da esposa, mas negou ter um relacionamento conturbado com ela. “Acrescentou que optou por não se divorciar, pois ela cuidava bem da casa.”

O crime aconteceu no bairro Jardim Carapina, na tarde de sábado (9). Carmelina foi socorrida e levada ao Pronto Atendimento (UPA) de Carapina, onde a Polícia Militar foi acionada. No local, a filha do casal, de 48 anos, esclareceu que tinha sido chamada porque o pai tentou tirar a vida da mãe dela, mas “devido ao estado de saúde da vítima, não foi possível obter informações sobre o ocorrido.”

Carmelina Montiverde Moreira foi morta a facadas pelo marido Crédito: Arquivo pessoal

Carmelina foi encaminhada ao Hospital Jayme dos Santos Neves, no mesmo município, com ferimentos gravíssimos no tórax e peito, mas não resistiu. Já o suspeito foi preso horas após o crime, na casa do irmão, em Cidade Continental, após uma denúncia à Polícia Civil.

Ele foi autuado em flagrante por homicídio cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio), ameaça, perseguição contra idoso e contra mulher por razões da condição de sexo feminino e violência psicológica e, posteriormente, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

O corpo de Carmelina foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.