Preso por feminicídio diz que não se separou porque "mulher cuidava bem de casa"

Carmelina MontiVerde Moreira, de 73 anos, foi assassinada há golpes de faca na tarde de sábado (9), em Jardim Carapina, na Serra

O homem de 75 anos, preso na Serra, pelo assassinato de Carmelina MontiVerde Moreira , com a qual estava casado há 53 anos, contou à polícia que, no passado, “optou por não se divorciar, pois ela cuidava bem da casa.”

Em depoimento à Polícia Civil, o suspeito confessou tê-la esfaqueado e “afirmou ter saído de casa com uma faca para confrontá-la sobre supostas traições. O suspeito alegou, em depoimento, que a vítima mantinha relacionamentos extraconjugais, o que o envergonhava, e que, há 10 anos, ela se recusava a manter relações sexuais, continuando a se envolver com outros homens.”

Ainda segundo a corporação, o suspeito admitiu ter ameaçado diversas vezes acabar com a vida da esposa se a situação persistisse, mas negou ter um relacionamento conturbado com ela. “Acrescentou que optou por não se divorciar, pois ela cuidava bem da casa.”

O crime aconteceu no bairro Jardim Carapina, na tarde de sábado (9). Carmelina foi socorrida e levada ao Pronto Atendimento (UPA) de Carapina, onde a Polícia Militar foi acionada. No local, a filha do casal, de 48 anos, esclareceu que tinha sido chamada porque o pai tentou tirar a vida da mãe dela, mas “devido ao estado de saúde da vítima, não foi possível obter informações sobre o ocorrido.”

Carmelina foi encaminhada ao Hospital Jayme dos Santos Neves, no mesmo município, com ferimentos gravíssimos no tórax e peito, mas não resistiu. Já o suspeito foi preso horas após o crime, na casa do irmão, em Cidade Continental, após uma denúncia à Polícia Civil.