Procon-ES terá mutirão de negociação de dívidas a partir de segunda (16)

Atendimentos serão feitos até quarta-feira (18), com bancos, financeiras, concessionárias e lojas na sede do órgão em Vitória

Publicado em 14 de junho de 2025 às 15:16

O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) promove, desta segunda-feira (16) até quarta-feira (18), um mutirão para consumidores que desejam renegociar dívidas com condições diferenciadas. O atendimento será feito das 9h às 16h, na sede do órgão, no Centro de Vitória, mediante agendamento prévio no site agenda.es.gov.br. >

Participam da ação bancos, instituições financeiras, empresas de telefonia, concessionárias de água e energia elétrica, além de lojas varejistas. A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) também estará presente para prestar informações sobre registros no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). Não há limite de valor para as dívidas nem exigência de comprovação de renda — basta ser o titular do débito e levar documentos pessoais e comprovantes ligados à dívida no dia do atendimento.>

Instituições confirmadas

Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), EDP, Claro, Vivo, Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), Santander, Caixa Econômica Federal, Itaú, Sicoob, Bradesco, Banco Pan, Agibank, Banco BMG, Dacasa Financeira e Crefisa participarão do Mutirão de Negociação de Dívidas. Também estarão presentes as varejistas Simonetti e Via Varejo (responsável pelas marcas Casas Bahia, Ponto, Bartira, Extra.com e a plataforma digital banQi). >

A diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, destaca que, durante o mutirão, as empresas participantes oferecem condições exclusivas, que normalmente não estão disponíveis em negociações convencionais. “Por isso, reforçamos o convite para que os consumidores aproveitem essa oportunidade de regularizar suas dívidas, especialmente com concessionárias de água e energia elétrica”, afirmou. >

