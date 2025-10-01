Home
>
Tá No Lucro
>
Botão de contestação do Pix está disponível aos usuários; veja como funciona

Botão de contestação do Pix está disponível aos usuários; veja como funciona

Banco Central espera que medida eleve identificação de contas usadas para fraudes

Imagem de perfil de Agência Brasil

Agência Brasil

[email protected]

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 10:55

A nova forma de pagamento facilita os usuários que possuem pagamentos recorrentes

O botão de contestação de transações do Pix já está disponível aos usuários, a partir desta quarta-feira (1º), com a finalidade de facilitar a devolução de valores para as vítimas de fraude, golpe e coerção.

Recomendado para você

Banco Central espera que medida eleve identificação de contas usadas para fraudes

Botão de contestação do Pix está disponível aos usuários; veja como funciona

Levantamento feito em supermercados e em peixarias da Capital detalha o valor de 21 produtos essenciais para o típico prato da culinária do Espírito Santo

Dia da Moqueca Capixaba: preços de ingredientes têm variação de mais de 150%

BC informou que houve falha no mecanismo de consulta às chaves e que sistema voltou ao normal

Clientes relatam problemas com Pix em diferentes bancos

Formalmente chamado de autoatendimento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), o botão pode ser acionado pelo aplicativo da instituição financeira com a qual o usuário tenha relacionamento.

Assim, o MED, criado em 2021, passa a ser feito de forma 100% digital, sem a necessidade de interação com a central de atendimento pessoal da instituição.

O mecanismo vai funcionar da seguinte forma, segundo o BC: 

  • O cliente reporta que há uma transação suspeita (como golpes, coerção ou acesso fraudulento, por exemplo); 
  • O banco envia uma notificação às instituições financeiras envolvidas; 
  • O saldo é bloqueado imediatamente na conta recebedora; 
  • As instituições financeiras analisam o caso posteriormente.

Depois do bloqueio, os bancos têm até sete dias para analisar a contestação. Caso concordem que se trata realmente de um golpe, a devolução é efetuada diretamente para a conta da vítima. O prazo para essa devolução é de até onze dias após a contestação.

As mudanças nas regras do Pix foram publicadas em agosto pelo Banco Central.

Leia mais

Imagem - Clientes relatam problemas com Pix em diferentes bancos

Clientes relatam problemas com Pix em diferentes bancos

Imagem - BC adia lançamento do Pix parcelado, antes previsto para este mês

BC adia lançamento do Pix parcelado, antes previsto para este mês

O BC explicou que o autoatendimento do MED dará mais agilidade e velocidade ao processo de contestação de transações fraudulentas, “o que aumenta a chance de ainda haver recursos na conta do fraudador para viabilizar a devolução para a vítima”.

O MED, bem como seu botão de contestação, não se aplica a casos de desacordos comerciais, arrependimento e erros no envio do Pix (como erro de digitação de chave) ou que envolvam terceiros de boa-fé, por exemplo. O BC ressalta que ele é específico para fraude, golpe e coerção.

Caminhos do dinheiro

Outra mudança no MED é que será possível fazer a devolução do dinheiro a partir de outras contas, e não apenas daquela utilizada na fraude. Esse recurso estará disponível a partir de 23 de novembro, de forma facultativa, e se torna obrigatória em fevereiro do ano que vem.

Até então, a devolução dos recursos poderia ser feita apenas a partir da conta originalmente utilizada na fraude. O problema é que os fraudadores, em geral, retiram rapidamente os recursos da conta que recebeu o dinheiro e transferem para outras. Dessa forma, quando o cliente faz a reclamação e pede a devolução, o mais comum é que a conta já esteja esvaziada.

Com os aprimoramentos, o MED vai identificar possíveis caminhos dos recursos. Essas informações serão compartilhadas com os participantes envolvidos nas transações e permitirão a devolução de recursos após a contestação.

O BC espera que isso aumente a identificação de contas usadas para fraudes e a devolução de recursos, desincentivando fraudes. Segundo o banco, o compartilhamento dessas informações impedirá ainda o uso dessas contas para novas fraudes.

LEIA MAIS 

Clientes relatam problemas com Pix em diferentes bancos

Entenda como vai funcionar plataforma da Receita Federal 150 vezes maior que o Pix

Norma que obriga fintechs a informar Receita sobre operações acima de R$ 2 mil já existe para bancos e não tributa Pix

BC limita valor de TED e Pix para instituições que usam serviços de tecnologia

Cafezinho na hora e no pix da confiança? Tem dado certo em avenida de Vila velha

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Bancos tá no Lucro - Consumidor

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais