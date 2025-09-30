Transções financeiras

Clientes relatam problemas com Pix em diferentes bancos

BC informou que houve falha no mecanismo de consulta às chaves e que sistema voltou ao normal

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 10:13

O sistema de pagamentos Pix enfrentou instabilidade segunda-feira (29), de acordo com relatos nas redes sociais de clientes de várias instituições financeiras, como Nubank, Itaú, Santander, Bradesco e C6 Bank.

O Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, registrou 9.169 reclamações sobre o serviço por volta das 11h24. As queixas se concentraram das 11h às 12h.

Pagamento em Pix: sistema apresentou falhas Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

O BC (Banco Central) informou que o Pix teve uma instabilidade no fim da manhã por questões técnicas no mecanismo de consulta às chaves. A autoridade monetária diz que atuou prontamente e a intercorrência foi sanada.

Entre as principais reclamações dos usuários estava a impossibilidade de realizar pagamentos durante o horário de almoço.

Em fevereiro deste ano, o sistema apresentou uma instabilidade similar. Na ocasião, o BC informou que identificou e tomou medidas para resolver um problema no mecanismo de consulta às chaves do Pix. Esse fator causou, segundo a instituição, uma instabilidade momentânea no sistema.

Em resposta a um cliente no X (ex-Twitter), o Itaú disse estar ciente da falha e que o time responsável estava "cuidando de tudo para realizar os ajustes necessários o quanto antes".

Também em resposta a um cliente, o Santander diz que houve uma instabilidade momentânea e que sua equipe já estava atuando na resolução do problema. "Sentimos muito por isso e vamos resolver o quanto antes. Por favor, tente de novo mais tarde", diz o banco.

Em nota, a C6 bank disse que foi afetada por uma indisponibilidade geral do sistema Pix do Banco Central na manhã de segunda-feira, 29/9. A instabilidade ocorreu das 11h10 às 12h. E que todas as operações no aplicativo do banco já funcionavam normalmente.

O Inter também disse que a indisponibilidade no uso do Pix foi causada por um problema nos sistemas do Banco Central, já resolvido. O banco diz que serviço está operando normalmente para todos os clientes.

O Bradesco também disse que o sistema apresentou breve intermitência na manhã de segunda, que afetou todo o mercado e que o serviço já funciona normalmente.

