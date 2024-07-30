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Prevenção

Veja como se proteger das hepatites virais

Condições atingem o fígado e causam quadros inflamatórios ou infecciosos, confira como se proteger
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

30 jul 2024 às 15:42

Publicado em 30 de Julho de 2024 às 15:42

Imagem Edicase Brasil
As hepatites virais geralmente afetam o fígado Crédito: Shutterstock
O Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais, em 28 de julho, é uma data importante para aumentar a conscientização sobre essas doenças. Além disso, com isso, objetiva-se promover ações para prevenir, diagnosticar e tratar essas infecções.
Instituída em 2010 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a data foi escolhida em homenagem ao nascimento do renomado cientista e microbiologista dos Estados Unidos, o Dr. Baruch Blumberg, em 1925. Ele se tornou laureado com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1976.
As hepatites virais, classificadas em A, B, C, D e E, atingem o fígado e causam quadros inflamatórios ou infecciosos. Além disso, podem causar danos ao coração. Segundo a OMS, o aumento de ações como vacinação infantil contra hepatite B, prevenção da transmissão do vírus da hepatite B da mãe para o filho, segurança de injeções, redução de danos e testes e diagnóstico, tratamento e cuidados podem ajudar na erradicação da doença.

Consequências das hepatites

As hepatites podem prejudicar a saúde de variadas formas. “Como as hepatites são inflamações crônicas, o organismo passa por uma série de inflamações em diferentes órgãos. O coração, por exemplo, sofre com o endurecimento das artérias, processo denominado aterosclerose, dificultando o fluxo sanguíneo e acarretando aumento das chances da pessoa ter um AVC (acidente vascular cerebral) ou infarto agudo do miocárdio”, afirma o cardiologista Dr. Rizzieri Gomes.
Imagem Edicase Brasil
É preciso ficar atento aos sintomas das hepatites virais Crédito: Shutterstock

Sintomas das hepatites virais

Globalmente, de acordo com a OMS, em 2022, ocorreram 2,2 milhões de novas infecções por hepatite viral, com 1,2 milhão dessas infecções sendo causadas pelo vírus da hepatite B e quase 1 milhão pelo vírus da hepatite C. Além disso, 3.500 pessoas morrem diariamente devido a infecções por hepatite B e C, totalizando aproximadamente 1,3 milhão de mortes anuais, equiparando-se à tuberculose como uma das principais causas de morte infecciosa no mundo.
Dentre os sintomas das hepatites virais, estão:
  • Mal-estar;
  • Cansaço;
  • Enjoos;
  • Vômitos;
  • Tontura;
  • Febre;
  • Dor abdominal;
  • Urina escura;
  • Fezes claras;
  • Olhos amarelados.
Contudo, na maioria das vezes são infecções silenciosas, que não apresentam sintomas.

Prevenindo as hepatites virais

O Dr. Rizzieri Gomes dá algumas dicas de como prevenir as hepatites virais:
  • Vacinação: a hepatite tipo A e B têm vacinação gratuita no SUS (Sistema Único de Saúde);
  • Hidratação e higiene: atenha-se ao consumo de água filtrada, lave bem as mãos e os alimentos;
  • Utilização de preservativos: a hepatite B, por exemplo, pode ser transmitida por meio de relações sexuais. Então, é extremamente importante o sexo com a utilização de preservativos;
  • Precauções na hora de cuidar das unhas em casa ou no salão: materiais que podem ter contato com o sangue precisam ser higienizados da maneira correta, então recomenda-se que as pessoas tenham muito cuidado ao usar alicates de cutícula e outros materiais, pois podem ser meios para a transmissão da hepatite C. 
É importante lembrar que, no Brasil, os tipos de hepatite mais comuns são as do vírus A, B e C. O vírus da hepatite D é mais frequente na América do Norte, e o vírus da hepatite E se encontra mais facilmente na África e Ásia.

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