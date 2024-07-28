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5 dicas para evitar a dor de ouvido na viagem de carro ou avião

Médico explica como alguns truques podem ajudar a reduzir esse tipo de desconforto
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

28 jul 2024 às 10:00

Publicado em 28 de Julho de 2024 às 10:00

Imagem Edicase Brasil
Truques simples ajudam a driblar a dor de ouvido causada pela pressão durante as viagens de carro e avião Crédito: Shutterstock
Viajar de avião ou fazer passeios de carro em regiões montanhosas pode ser uma experiência incrível, mas muitas vezes vem acompanhada de um desconforto comum: a dor de ouvido. Segundo o otorrinolaringologista Bruno Borges de Carvalho Barros, da capital paulista, essa sensação ocorre em função da mudança brusca de pressão durante a decolagem e o pouso ou pela altura em que o carro se encontra.
“Esse desconforto pode passar em alguns minutos após o fim da viagem, mas dependendo da duração do voo, pode aumentar”, alerta o especialista, que elenca 5 dicas para você evitar este problema. Confira!

1. Utilize a manobra de Valsalva 

Esse método aumenta a pressão intratorácica para equalizar a pressão dos ouvidos e consiste em inspirar, manter a boca fechada e apertar as narinas com os dedos enquanto força a saída de ar pelo nariz. Tome o cuidado de controlar a força do ar para não piorar ainda mais a dor.

2. Mastigue chicletes ou alimentos

Neste caso, prefira alimentos duros, como maçã ou cenoura,pois eles podem ajudar a equilibrar a pressão no ouvido e evitar a dor. Isso porque este movimento força os músculos do rosto a se movimentarem e a deglutição ajuda a diminuir a sensação de ouvido tampado.
Imagem Edicase Brasil
Provocar o bocejo provoca o movimento da face e libera a tuba auditiva Crédito: Shutterstock

3. Provoque o bocejo

Provocar o bocejoajuda no movimento da face que ativa os ossos e músculos da face, liberando a tuba auditiva e favorecendo o equilíbrio da pressão.

4. Faça compressas

Fazer uma compressa quente no ouvido por cerca de 10 minutos ajuda a aliviar muito a dor causada pela pressão.

5. Utilize spraynasal

O spray nasal ajuda na passagem do ar para o ouvido. Assim, a pressão se reequilibra mais facilmente. No entanto, ele deve ser devidamente indicado por um otorrinolaringologista.

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