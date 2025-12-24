Home
Veja como se manter saudável na semana entre o Natal e o Ano Novo

Veja como se manter saudável na semana entre o Natal e o Ano Novo

Período de confraternizações pede equilíbrio, observar as quantidades e tamanhos das porções, atenção à hidratação e boas noites de sono

Imagem de perfil de Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Editor do Se Cuida / [email protected]

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 09:00

Ceia de natal
É recomendado observar as quantidades e tamanhos das porções, evitando comer por impulso Crédito: Shutterstock/ Tatjana Baibakova

Entre ceias, encontros e confraternizações, a semana que separa o Natal do Ano Novo costuma ser marcada por fartura e celebrações. Mas, apesar das gostosuras, nesses dias o foco também deve ser o equilíbrio. A nutricionista Adriana Sarzedas, da Unimed Sul Capixaba, é possível aproveitar os momentos com amigos e familiares sem exagerar. “Esse é um tempo de celebrar, e o prazer da comida faz parte disso. O importante é não transformar cada refeição em um banquete. O segredo está em respeitar os sinais de fome e saciedade, escolhendo com consciência o que comer”, orienta.

Segundo a nutricionista, o principal erro cometido pelas pessoas nessa época é o consumo excessivo de alimentos ricos em gordura e açúcar. “Muitas vezes, o exagero vem da variedade de pratos e sobremesas disponíveis. A dica é montar o prato com porções pequenas e dar preferência a preparações caseiras, evitando repetir várias vezes”, explica. Ela também ressalta que o alto consumo de álcool merece atenção, já que a desidratação e o impacto no sono e no metabolismo podem comprometer o bem-estar.

O recomendado é priorizar frutas, verduras e legumes, que ajudam na digestão e equilibram o organismo. “Alimentos muito processados e o excesso de sal provocam retenção de líquidos, aumento da pressão arterial e sensação de inchaço. Quanto mais natural for o cardápio, melhor o corpo reage após dias de festa”, reforça Adriana.

Outra orientação é observar as quantidades e tamanhos das porções, evitando comer por impulso. “Quando se come devagar, o corpo tem tempo de sinalizar a saciedade. É importante lembrar que o prazer de comer não está na quantidade, mas na qualidade e no momento compartilhado”, diz a nutricionista. Manter-se hidratado também é essencial, especialmente em dias quentes.

Adriana Sarzedas, nutricionista
A nutricionista Adriana Sarzedas dá dicas para aproveitar as noites de festa Crédito: Divulgação/ Adriana Sarzedas

A água ajuda o corpo a eliminar toxinas, favorece a digestão e ameniza os efeitos do álcool. O ideal é manter uma garrafinha sempre por perto

Adriana Sarzedas

Nutricionista

O descanso é outro ponto que influencia diretamente na saúde. Dormir bem contribui para a regulação hormonal, o controle do apetite e o fortalecimento do sistema imunológico. “O corpo precisa de pausas para se recuperar do ritmo acelerado das comemorações. Uma boa noite de sono é tão importante quanto uma boa alimentação”, observa Adriana.

Rotina alimentar

Para a nutricionista Fernanda Duarte, da Bluzz Saúde, o segredo está no equilíbrio e na escuta do próprio corpo. “Esse é o momento de se preocupar menos com dietas e mais com aproveitar os momentos com familiares e amigos”, destaca. “Não é preciso restringir nem ‘compensar’ depois. O ideal é buscar moderação nos tamanhos das porções e fazer escolhas mais conscientes”.

Segundo Fernanda, um dos comportamentos mais comuns nessa época é pular refeições ao longo do dia para “guardar espaço” para a ceia. O resultado? Exagero à noite. “Quando a pessoa chega à mesa com muita fome, ela tende a comer rápido e em grandes quantidades”, explica.

O importante é manter uma rotina alimentar regular para evitar excessos

Fernanda Duarte

Nutricionista

Além disso, combinações muito calóricas, excesso de doces e consumo elevado de bebidas alcoólicas se tornam frequentes e podem causar desconforto gastrointestinal, cansaço, inchaço e até impacto na imunidade. O brinde é parte da celebração, mas merece atenção. “O álcool é calórico, desidrata o organismo e pode comprometer o sono e o funcionamento do fígado”, afirma Fernanda.

Alimentação equilibrada para recuperar o organismo

Depois das festas, o corpo pede leveza. A orientação é priorizar:

Frutas

Verduras e legumes

Grãos integrais

Proteínas magras

Esses alimentos ajudam a melhorar a digestão, reduzir o inchaço e manter o sistema imunológico em equilíbrio. Já os ultraprocessados e o excesso de sal devem ser evitados. “Eles contribuem para retenção de líquidos, aumento da pressão arterial e processos inflamatórios. Quanto mais natural e caseira a alimentação, melhor”, reforça a nutricionista.

Também vale ressaltar que não tem nada de proibições. “É possível experimentar de tudo, mas em porções menores”, orienta Fernanda. “Servir-se com calma e mastigar bem ajuda a perceber os sinais de saciedade e evitar exageros sem abrir mão dos pratos típicos.”

Beber água ao longo do dia e priorizar boas noites de sono também fazem diferença direta na forma como o corpo lida com esse período. “Dormir bem regula hormônios ligados à fome e ao metabolismo. Quando descansamos pouco, temos mais vontade de comer alimentos calóricos”, explica.

  Viu algum erro?
  Fale com a redação

