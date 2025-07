Se cuida

Veja como a natação ajuda na saúde respiratória de crianças

Inserir essa prática na rotina pode trazer impactos positivos ao organismo

Publicado em 16 de julho de 2025 às 12:25

A prática regular da natação contribui significativamente para o fortalecimento do sistema respiratório das crianças Crédito: Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock

Durante o inverno, é comum observar um aumento significativo nos casos de doenças respiratórias entre as crianças. Isso acontece porque o ar seco típico da estação resseca as vias aéreas e favorece a entrada de vírus e bactérias no organismo. Além disso, o aumento da concentração de poluentes no ar e o hábito de manter portas e janelas fechadas para se proteger do frio contribuem para a propagação de agentes infecciosos. >

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, mais de 30% das hospitalizações infantis durante os meses frios são causadas por doenças como bronquite, asma, resfriados e bronquiolite. Em meio a esse cenário, a natação surge como uma aliada poderosa na prevenção dessas enfermidades. >

Benefícios da natação para a saúde respiratória

De acordo com a profissional de educação física e coordenadora de piscina da Academia Corpo e Saúde, Dayanne Aparecida, a prática regular da natação contribui significativamente para o fortalecimento do sistema respiratório das crianças. >

“Durante a natação, as crianças aprendem a controlar a respiração, o que pode aumentar a eficiência do sistema respiratório. A atividade aeróbica também promove uma melhor oxigenação do sangue, reduzindo inflamações e o risco de crises respiratórias, como asma e bronquite “, afirma a especialista. >

>

Natação contra a asma

Estudos científicos reforçam as observações clínicas. Uma pesquisa publicada no Journal of Asthma, chamada “The effects of a swimming intervention for children with asthma” , mostrou que crianças asmáticas que praticaram natação por seis semanas apresentaram melhora significativa na função pulmonar e redução de sintomas. >

A revisão sistemática publicada no International Journal of Nursing Studies , chamada “ A systematic review and meta-analysis on the effectiveness of swimming on lung function and asthma control in children with asthma “, apontou que a natação proporciona ganhos em volume expiratório e no controle de crises, sendo mais eficaz do que outras modalidades aeróbicas em casos de asma infantil. >

É essencial secar bem o corpo e os cabelos das crianças após a prática da natação Crédito: Imagem: kryzhov | Shutterstock

Cuidados com a natação no inverno

Durante o inverno, no entanto, é preciso tomar alguns cuidados para que os benefícios da natação não sejam comprometidos. Dayanne Aparecida explica que as piscinas devem ser preferencialmente em áreas cobertas e a temperatura da água deve estar entre 29 °C e 31 °C. >

“Outra dica é tomar uma ducha morna antes da aula, pois ajuda na adaptação à temperatura da piscina e evita o choque térmico. Após a aula, seque bem o corpo e cabelos, trocando as roupas molhadas por roupas secas e quentes, preferencialmente moletons”, recomenda. >

Além disso, incentivar a criança a fazer alongamentos e movimentos leves para ativar a circulação antes da aula ajuda a elevar a temperatura corporal, segundo a profissional. >

Atenção aos quadros respiratórios

Mesmo para os pequenos que já têm diagnóstico de asma , a prática da natação é considerada segura e recomendada. Dayanne Aparecida ressalta, no entanto, que é essencial o acompanhamento profissional e a observação de condições específicas do local. >

“Isso porque evita a exposição ao ar frio e seco e promove o fortalecimento da musculatura respiratória sem causar impacto excessivo. Sobre as restrições, não se deve levar a criança para a atividade se estiver com febre e/ou em crise de asma ou bronquite”, reforça. >

Importância da regularidade nas aulas

Por fim, a especialista conclui que manter a regularidade das aulas, mesmo nos meses mais frios, pode fazer toda a diferença. “Muitos pais tiram os filhos da natação no inverno por medo de gripes, mas, na verdade, é justamente nessa época que ela mais ajuda. Criança ativa, com pulmões bem trabalhados e sistema imunológico fortalecido, enfrenta melhor o inverno e tudo que ele traz”. >

Por Yasmin Santos >

