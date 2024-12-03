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Iniciativa

Projeto Paradesporto leva natação gratuita para crianças e jovens

A realização é uma parceria entre Sesc junto às entidades especializadas Vitória Down e Apae Vitória

Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 10:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2024 às 10:09
Projeto Paradesporto, com natação gratuita, em parceria com Vitória Down e Apae Vitória.
Projeto Paradesporto, com natação gratuita, em parceria com Vitória Down e Apae Vitória. Crédito: Divulgação/Sesc
Crianças, adolescentes e jovens com deficiência intelectual e múltiplas ganharam um novo projeto de natação.  O Sesc Espírito Santo inaugurou o Projeto Paradesporto, com objetivo de auxiliar no processo de inclusão social e na melhoria da qualidade de vida. As atividades já estão disponíveis desde a última sexta-feira (29).
Neste primeiro módulo, estão previstos 21 participantes e seus cuidadores. As atividades serão realizadas todas as quartas e sextas-feiras, até o dia 20 de dezembro, no Sesc Centro Esportivo de Vila Velha.
O projeto sinaliza para uma parceria entre Sesc, por meio do PCG – Programa de Comprometimento de Gratuidade, junto às entidades especializadas Vitória Down e Apae Vitória.
Para o coordenador da Assistência Social do Sesc-ES, João Ricardo Alves é uma felicidade entregar esse projeto.” A gente tem o prazer de realizar o Projeto Paradesporto, a gente está com a Vitória Down, com a Apae Vitória, entre outros parceiros que virão, ofertando uma vivência de natação para pessoas com deficiência intelectual e múltiplas”, ressaltou.
“Nós estamos muito felizes, dando início a mais um projeto em parceria. Queremos agradecer muito o Sesc, que está abrindo as portas para que essa turma tenha uma experiência de natação, que vai ser fundamental para o desenvolvimento de todos eles. Temos certeza de que vai ser um sucesso!”, afirma a coordenadora de projetos sociais da Associação Vitória Down, Carolina Brancato.

Serviço

  • Sesc Centro Esportivo de Vila Velha

  • Endereço: Rua José Eugênio, 30 – Nossa Senhora da Penha – Vila Velha/Espírito Santo – 29110-240
  • Telefone: (27) 3311-2850E-mail: [email protected]

  • VITÓRIA DOWN 
  • Atividade recreativa – Natação - Todas as sextas- feiras, das 14h às 15h

  • APAE VITÓRIA
  • Atividade recreativa – Natação - Todas as quartas e sextas-feiras, das 10:00 às 11:00

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