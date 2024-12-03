Projeto Paradesporto leva natação gratuita para crianças e jovens

Projeto Paradesporto, com natação gratuita, em parceria com Vitória Down e Apae Vitória. Crédito: Divulgação/Sesc

Crianças, adolescentes e jovens com deficiência intelectual e múltiplas ganharam um novo projeto de natação. O Sesc Espírito Santo inaugurou o Projeto Paradesporto, com objetivo de auxiliar no processo de inclusão social e na melhoria da qualidade de vida. As atividades já estão disponíveis desde a última sexta-feira (29).

Neste primeiro módulo, estão previstos 21 participantes e seus cuidadores. As atividades serão realizadas todas as quartas e sextas-feiras, até o dia 20 de dezembro, no Sesc Centro Esportivo de Vila Velha.

O projeto sinaliza para uma parceria entre Sesc, por meio do PCG – Programa de Comprometimento de Gratuidade, junto às entidades especializadas Vitória Down e Apae Vitória.

Para o coordenador da Assistência Social do Sesc-ES, João Ricardo Alves é uma felicidade entregar esse projeto.” A gente tem o prazer de realizar o Projeto Paradesporto, a gente está com a Vitória Down, com a Apae Vitória, entre outros parceiros que virão, ofertando uma vivência de natação para pessoas com deficiência intelectual e múltiplas”, ressaltou.

“Nós estamos muito felizes, dando início a mais um projeto em parceria. Queremos agradecer muito o Sesc, que está abrindo as portas para que essa turma tenha uma experiência de natação, que vai ser fundamental para o desenvolvimento de todos eles. Temos certeza de que vai ser um sucesso!”, afirma a coordenadora de projetos sociais da Associação Vitória Down, Carolina Brancato.

Serviço