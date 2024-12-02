São Pedro vence o Cali-EUA e fatura o bicampeonato da Americas Winners Cup Crédito: Arquivo Pessoal

Já virou rotina para o Espírito Santo soltar o grito de campeão no futebol de areia feminino. O time do São Pedro Beach Soccer conquistou o bicampeonato da Americas Winners Cup ao derrotar o Cali Beach Soccer Club (EUA), por 4 a 2. A grande final aconteceu na noite deste domingo (1), no "Estadio Futbol Playa Flor Blanca", em San Salvador, capital de El Salvador.

Este foi o segundo título consecutivo da equipe capixaba na maior competição entre clubes do continente. A conquista coroa um ano maravilhoso para o São Pedro, que já havia sido campeão do Mundial de Clubes (World Winners Cup), do Brasileiro e também da Supercopa do Brasil.

Decisão

A partida teve um bom nível técnico, equilíbrio e leve favoritismo das capixabas. Mas o 1º gol do jogo veio apenas nos segundos finais do 1º período. A goleira Sunseri-Warp, do Cali, pegou a bola com a mão fora da área e foi expulsa. Na sequência, já com a capixaba Bárbara Colodetti (jogadora de linha) no gol das americanas, Taii cobrou falta com perfeição e abriu o placar.

Na segunda etapa, o Cali equilibrou as ações ofensivas e foi premiado com o gol de Adler, que driblou a goleira Lelê Lopes e empatou o jogo. Mas o São Pedro voltou a ficar em vantagem logo depois. Lançamento de Lelê Lopes que encontrou Sil no ataque. A pivô capixaba puxou para perna boa e soltou a bomba. A bola bateu no travessão e dentro do gol americano: 2 a 1.

Na reta final da 2ª etapa ainda deu tempo para o Cali empatar novamente. Após falha no domínio de bola da goleira Lelê Lopes, a bola acabou sobrando para a também capixaba Lelê Villar, que "encheu o pé" e estufou a rede do São Pedro.

Após o papo no intervalo com o técnico João Luiz Bernardes, o São Pedro voltou com tudo para liquidar a fatura logo no início do terceiro período. Numa jogada de craque, Adriele levantou a bola de costas para o gol e emendou uma bicicleta sensacional: 3 a 2.

Na sequência, um gol que sintetizou o ano de 2024 do São Pedro, com o brilho da dupla Sil e Taii. Primeiro a pivô deu um drible da vaca na adversária e chutou forte. A bola ia para fora, mas a ala Taii estava no meio do caminho e escorou meio de ombro, meio de costas para balançar a rede. Festa no banco de reservas, dentro de campo e nas arquibancadas porque foi o gol do título do São Pedro na América Central.

Premiações Individuais

Taii (artilheira), Alex Fabiano Dutra, Lelê Lopes (melhor goleira) e Bárbara Colodetti (melhor jogadora) Crédito: Arquivo Pessoal

A ala Taii, do São Pedro, foi a artilheira do torneio, com 11 gols marcados em seis partidas disputadas, uma média de quase dois gols por partida (1,83 gol por jogo).

Mas o setor defensivo também merece elogios: foram 17 gols sofridos, se tornando a melhor defesa do torneio. Com isso, a goleira Lelê Lopes, também do São Pedro, foi a "Luva de Ouro", considerada a melhor da posição no torneio.

A capixaba e vice-campeã Bárbara Colodetti, do Cali BSC-EUA, foi eleita a melhor jogadora da competição.

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