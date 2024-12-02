Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Solta o grito

São Pedro vence o Cali-EUA e fatura o bicampeonato da Americas Winners Cup

Time capixaba supera adversárias norte-americanas e conquista pela segunda vez consecutiva a competição mais importante do continente no futebol de areia feminino

Publicado em 02 de Dezembro de 2024 às 11:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2024 às 11:07
São Pedro vence o Cali-EUA e fatura o bicampeonato da Americas Winners Cup
São Pedro vence o Cali-EUA e fatura o bicampeonato da Americas Winners Cup Crédito: Arquivo Pessoal
Já virou rotina para o Espírito Santo soltar o grito de campeão no futebol de areia feminino. O time do São Pedro Beach Soccer conquistou o bicampeonato da Americas Winners Cup ao derrotar o Cali Beach Soccer Club (EUA), por 4 a 2. A grande final aconteceu na noite deste domingo (1), no "Estadio Futbol Playa Flor Blanca", em San Salvador, capital de El Salvador.
Este foi o segundo título consecutivo da equipe capixaba na maior competição entre clubes do continente. A conquista coroa um ano maravilhoso para o São Pedro, que já havia sido campeão do Mundial de Clubes (World Winners Cup), do Brasileiro e também da Supercopa do Brasil. 

Decisão

A partida teve um bom nível técnico, equilíbrio e leve favoritismo das capixabas. Mas o 1º gol do jogo veio apenas nos segundos finais do 1º período. A goleira Sunseri-Warp, do Cali, pegou a bola com a mão fora da área e foi expulsa. Na sequência, já com a capixaba Bárbara Colodetti (jogadora de linha) no gol das americanas, Taii cobrou falta com perfeição e abriu o placar.
Na segunda etapa, o Cali equilibrou as ações ofensivas e foi premiado com o gol de Adler, que driblou a goleira Lelê Lopes e empatou o jogo. Mas o São Pedro voltou a ficar em vantagem logo depois. Lançamento de Lelê Lopes que encontrou Sil no ataque. A pivô capixaba puxou para perna boa e soltou a bomba. A bola bateu no travessão e dentro do gol americano: 2 a 1.
Na reta final da 2ª etapa ainda deu tempo para o Cali empatar novamente. Após falha no domínio de bola da goleira Lelê Lopes, a bola acabou sobrando para a também capixaba Lelê Villar, que "encheu o pé" e estufou a rede do São Pedro.
Após o papo no intervalo com o técnico João Luiz Bernardes, o São Pedro voltou com tudo para liquidar a fatura logo no início do terceiro período. Numa jogada de craque, Adriele levantou a bola de costas para o gol e emendou uma bicicleta sensacional: 3 a 2.
Na sequência, um gol que sintetizou o ano de 2024 do São Pedro, com o brilho da dupla Sil e Taii. Primeiro a pivô deu um drible da vaca na adversária e chutou forte. A bola ia para fora, mas a ala Taii estava no meio do caminho e escorou meio de ombro, meio de costas para balançar a rede. Festa no banco de reservas, dentro de campo e nas arquibancadas porque foi o gol do título do São Pedro na América Central. 

Premiações Individuais

Taii (artilheira), Alex Fabiano Dutra, Lelê Lopes (melhor goleira) e Bárbara Colodetti (melhor jogadora)
Taii (artilheira), Alex Fabiano Dutra, Lelê Lopes (melhor goleira) e Bárbara Colodetti (melhor jogadora) Crédito: Arquivo Pessoal
A ala Taii, do São Pedro, foi a artilheira do torneio, com 11 gols marcados em seis partidas disputadas, uma média de quase dois gols por partida (1,83 gol por jogo).
Mas o setor defensivo também merece elogios: foram 17 gols sofridos, se tornando a melhor defesa do torneio. Com isso, a goleira Lelê Lopes, também do São Pedro, foi a "Luva de Ouro", considerada a melhor da posição no torneio.
A capixaba e vice-campeã Bárbara Colodetti, do Cali BSC-EUA, foi eleita a melhor jogadora da competição. 

Campanha das campeãs

  • Fase de Grupos 

  • São Pedro 6 x 5 Botafogo-USA 
  • São Pedro 6 x 3 Cali-EUA 
  • São Pedro 4 x 2 Universidad El Salvador-SLV 
  • São Pedro 6 x 2 Costa del Sol-SLV 

  • Semifinal 

  • São Pedro 6 x 3 Barra de Santiago 

  • Final 

  • São Pedro 4 x 2 Cali-EUA 

  • O São Pedro Beach Soccer termina a Americas Winners Cup 2024 com a melhor campanha geral da competição e também o melhor ataque. Foram seis partidas e incríveis 32 gols marcados (média de 5,33 gols por jogo).

Veja Também

Conheça os 6 candidatos ao Troféu Rei Pelé, que elege os melhores atletas do ano

Deborah Medrado anuncia aposentadoria da seleção brasileira de ginástica rítmica

Divulgados os finalistas do prêmio "Atleta do Ano" no Melhores do Esporte 2024

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol de areia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados