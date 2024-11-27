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Divulgados os finalistas do prêmio "Atleta do Ano" no Melhores do Esporte 2024

Dez nomes foram escolhidos pelo júri especializado: cinco atletas e cinco paratletas. Um competidor de cada categoria vai levar o prêmio que será revelado no dia 4 de dezembro. Votação para o público será iniciada ainda nesta quarta-feira (27)

Publicado em 27 de Novembro de 2024 às 16:20

Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

27 nov 2024 às 16:20
Governador do ES, Renato Casagrande, recebeu aos convidados na manhã desta quarta-feira (27).
Governador do ES, Renato Casagrande, recebeu aos convidados na manhã desta quarta-feira (27). Crédito: Caio Vasconcelos
Estão definidos os esportistas que vão disputar o prêmio "Atleta do Ano" no Melhores do Esporte 2024, sendo eles: Bruno Xavier (beach soccer), Davi Gabriel Bastos da Silva (atletismo), Déborah Medrado (ginástica rítmica), Maira Viana (bodyboarding) e Pedro Arthur (taekwondo) na categoria desporto. Já no paradesporto concorrem Adalberto Rodrigues (tênis em cadeira de rodas), Ivanilde Cândida da Silva (basquete em cadeira de rodas), Luciana Lima (remo), Mariana Gesteira (natação), Marcos Vinicius Barcelos (paratriatlo). Agora, a decisão estará nas mãos do público, que poderá votar nos favoritos a partir das 18h desta quarta-feira (27), pelo site oficial do evento. A votação será encerrada no dia 2 de dezembro.
O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou os nomes em evento realizado na manhã desta quarta-feira (27), no Palácio Anchieta, em Vitória. São cinco atletas e cinco paratletas finalistas. Os vencedores, tanto na categoria "Atleta do Ano 2024" quanto nas 43 modalidades individuais, serão revelados em uma cerimônia exclusiva para convidados, marcada para o dia 4 de dezembro no Ilha Álvares.
“O investimento no esporte é amplo e estratégico, abrangendo infraestrutura, apoio a atletas com passagens para viagens, Bolsa Atleta e a construção de ginásios especializados para diversas modalidades. Este evento é uma oportunidade de evidenciar tudo isso, permitindo à sociedade reconhecer e escolher os melhores atletas, tanto do desporto quanto do paradesporto. Estamos destacando quem leva a bandeira do Espírito Santo nas competições, transformando essas pessoas em referências e inspirações para outros", ressaltou o governador. 
A atleta de bodyboarding, campeã mundial de 2024, Maira Aguiar, expressou sua alegria ao conversar com a equipe de A Gazeta Esportes: “Depois de um intervalo de 12 anos, fico muito feliz com a indicação. Durante esse período, construí minha carreira, conquistei o título mundial e, agora, ser indicada entre os cinco melhores do estado é muito gratificante. É o reconhecimento de anos de dedicação e trabalho. O cenário nacional do bodyboarding é atualmente dominado por capixabas: temos a campeã mundial, a campeã brasileira e a Pro Junior, todas do Espírito Santo. Somos uma verdadeira potência.”
Divulgados os finalistas do prêmio "Atleta do Ano" no Melhores do Esporte 2024
A medalhista paralimpica, Mariana gesteira falou sobre a importância do prêmio. "É muito bacana tá aqui e poder concorrer a esse prêmio, uma visibilidade, isso faz o esporte crescer cada vez mais, fico muito feliz em participar e quem sabe ganhar esse troféu". 
O hexacampeão brasileiro de beach soccer, Bruxo Xavier também deixou claro a sua felicidade em estar concorrendo novamente nesse prêmio. "Estou muito feliz, em 2013 e 2014 tive a felicidade de ser indicado ao prêmio e depois de 11 anos voltar é um motivo grande de alegria,  muita gratidão a todas minhas referências do beach soccer, dia 4 estaremos reunidos na cerimônia representando o nosso estado", concluiu o atleta.  
As indicações foram realizadas por Federações e Associações Esportivas até o dia 17 de novembro, com cada entidade podendo indicar até três nomes por modalidade. A partir disso, um júri especializado formado por 15 integrantes, incluindo jornalistas esportivos, ex-atletas e representantes da Sesport, escolheu os vencedores em cada modalidade e definiu os dez finalistas que concorrem ao 'Atleta do Ano" e serão escolhidos pelo público.

Finalistas – Atleta do Ano 2024

  • Atletas

  • - Bruno Xavier – Beach Soccer
  • - Davi Gabriel Bastos da Silva – Atletismo
  • - Débora Medrado Barbosa – Ginástica Rítmica
  • - Maira Viana – Bodyboarding
  • - Pedro Arthur Alves Jesus – Taekwondo

  • Paratletas

  • - Adalberto Rodrigues – Tênis em Cadeira de Rodas
  • - Ivanilde Cândida da Silva – Basquete em Cadeira de Roda
  • - Luciana Lima do Amor Divino – Remo
  • - Mariana Gesteira – Natação Paralímpica
  • - Marcos Vinicius Barcelos – Paratriatlo

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