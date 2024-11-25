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Em Camburi

Vitória vai sediar torneio internacional de Beach Tennis

Com disputas em nove diferentes categorias, a competição distribuirá mais de R$ 30 mil em premiações

Publicado em 25 de Novembro de 2024 às 17:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2024 às 17:08
Campeonato internacional de Beach Tennis acontece em dezembro
Campenato internacional Crédito: Divulgação
Vitória vai sediar, entre os dias 5 e 8 de dezembro, o Claro BT World Tour, torneio internacional de beach tennis. Com disputas em nove diferentes categorias, a competição distribuirá mais de R$ 30 mil em premiações. A expectativa é que cerca de 500 atletas participem do evento, que será realizado no Royal Beach Tennis, na Praia de Camburi. A competição é um torneio da IFBT, a Federação Internacional de Beach Tennis, o que significa que ele tem chancela mundial e valem pontos para o ranking internacional.
“Aguardamos atletas de vários estados, da Grande Vitória e do interior do Espírito Santo. A prática do beach tennis tem se fortalecido, porque é um esporte que mistura lazer, prática de exercício físico e qualidade de vida. Por isso é um torneio com categorias que incluem todo tipo de praticante”, comentou Evandro Rosindo, diretor e um dos organizadores do Claro BT World Tour.
As categorias são: Amadoras A, B, C e D, Pro, Duplas Mistas Idade, Duplas Gênero Idade, Duplas Gênero, Duplas Mistas e Duplas Sub. Até menores de 12 anos podem participar. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site letzplay.me. O valor é de R$ 119 para a categoria Pro e de R$ 45 nas outras categorias profissionais. A participação de atletas amadores é gratuita.
A programação está da seguinte forma: na quinta-feira (5), serão os jogos da categoria Duplas Mistas Idade. Na sexta (6), os da categoria Duplas Gênero Idade. No dia 7, sábado, entram em quadra as categorias amadoras e Duplas Gênero, com semifinais e final no domingo (8), dia em que jogarão também os competidores das categorias Duplas Mistas e Duplas Sub.
Na quinta (5) e na sexta-feira, o torneio começa às 18 horas. No sábado e no domingo, às 8h. Além das disputas, o Claro BT World Tour terá uma programação que proporcionará diversão não só para os atletas. O público poderá aproveitar um festival gastronômico e de cervejas artesanais, shows musicais no sábado e área kids O evento também terá palestras de atletas paraolímpicos e apresentação do Beach Tennis Inclusivo, projeto social que oferece aulas gratuitas para pessoas com deficiências físicas e neurológicas.

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