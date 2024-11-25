Vitória vai sediar torneio internacional de Beach Tennis

Campenato internacional Crédito: Divulgação

Vitória vai sediar, entre os dias 5 e 8 de dezembro, o Claro BT World Tour, torneio internacional de beach tennis. Com disputas em nove diferentes categorias, a competição distribuirá mais de R$ 30 mil em premiações. A expectativa é que cerca de 500 atletas participem do evento, que será realizado no Royal Beach Tennis, na Praia de Camburi. A competição é um torneio da IFBT, a Federação Internacional de Beach Tennis, o que significa que ele tem chancela mundial e valem pontos para o ranking internacional.

“Aguardamos atletas de vários estados, da Grande Vitória e do interior do Espírito Santo. A prática do beach tennis tem se fortalecido, porque é um esporte que mistura lazer, prática de exercício físico e qualidade de vida. Por isso é um torneio com categorias que incluem todo tipo de praticante”, comentou Evandro Rosindo, diretor e um dos organizadores do Claro BT World Tour.

As categorias são: Amadoras A, B, C e D, Pro, Duplas Mistas Idade, Duplas Gênero Idade, Duplas Gênero, Duplas Mistas e Duplas Sub. Até menores de 12 anos podem participar. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site letzplay.me. O valor é de R$ 119 para a categoria Pro e de R$ 45 nas outras categorias profissionais. A participação de atletas amadores é gratuita.

A programação está da seguinte forma: na quinta-feira (5), serão os jogos da categoria Duplas Mistas Idade. Na sexta (6), os da categoria Duplas Gênero Idade. No dia 7, sábado, entram em quadra as categorias amadoras e Duplas Gênero, com semifinais e final no domingo (8), dia em que jogarão também os competidores das categorias Duplas Mistas e Duplas Sub.