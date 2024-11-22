Surfistas capixabas se desafiam nas ondas gigantes de Nazaré

Fábio Sandes e Filipe Lacerda surfando Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Nazaré é uma pequena cidade de Portugal que se tornou ponto de encontro de surfistas do mundo inteiro por ser o palco das maiores ondas do planeta, que podem chegar até 30 metros de altura. Nesta semana, Fábio Sandes e Felipe Lacerda embarcaram rumo à cidade portuguesa e irão se aventurar nas águas europeias. Atualmente, os capixabas são treinadores de surfe e trocam a Avalanche, em Vila Velha, pelo maior desafio de suas vidas: as ondas gigantes de Nazaré.

Além de surfistas, os dois atletas são pilotos de jet-ski, e são referências capixabas na modalidade Tow-in Surfing, onde o surfista é rebocado por uma moto aquática até a onda. Esta é a modalidade surfada em Nazaré, pelo tamanho e velocidade das ondas, sendo muito difícil e perigoso para os surfistas alcançarem apenas remando.

Fábio Sandes

Aos 45 anos, o educador físico e surfista de ondas grandes Fábio Sandes partiu para Nazaré, na terça-feira (19). Essa jornada é resultado de anos de dedicação e treinos intensos nas lajes capixabas (ondas sobre pedras), preparando o corpo e a mente para um desafio de proporções gigantescas. Em 2021, Fábio ganhou notoriedade ao surfar a Nova Joia Capixaba, uma onda de 8 metros localizada nas Baixas de Carapebus, na Serra. Desde então, ele tem ondas icônicas exploradas do estado, como o Avalanche, em Vila Velha.

"É minha primeira temporada, espero que seja a primeira de muitos. E eu tô bem adrenalizado com essa nova experiência, é uma nova fase na minha vida. Eu tenho me preparado durante muito tempo para enfrentar esse tipo de condição e vou me colocar à prova agora, né? Não tem como não criar muita expectativa, é um mar bem desafiador, mas eu tô preparado e vou buscar fazer o meu melhor", disse o atleta.

Fábio Sandes surfando em Vila Velha Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Felipe Lacerda

Felipe Lacerda foi o primeiro capixaba a surfar as ondas grandes do rio Mearima, no Maranhão, neste mês. A região recebe o festival da pororoca, que é o fenômeno natural provocado pelo encontro das águas do mar e do rio, e o capixaba fez parte da equipe de Gabriel Medina, tricampeão mundial e medalhista olímpico, para um comercial.

“As expectativas são grandes, tô amarradão de de estar fazendo essa minha primeira temporada em Portugal, já de cara em Nazaré. A ideia é alcançar meu objetivo de pegar uma onda de respeito, pra entrar no cenário do surfe mundial de ondas grandes. E sobre o nervosismo, eu tô tranquilo. Eu tive boas oportunidades de estar treinando Big Wave, então me sinto preparado mais do que nunca para estar representando o Espírito Santo e o Brasil lá fora”, disse Felipe.

Além disso, o surfista também competiu recentemente a Itacoatiara Big Wave. A competição foi de Tow In, e Felipe, mesmo sendo o único estreante da competição, teve a segunda maior nota e a quinta colocação geral do campeonato. Na semifinal foi batido Lucas Chumbo e Pedro Scooby, que foram os campeões do evento e também competirão em Nazaré neste fim de ano.

Felipe Lacerda surfando em Itacoatiara Crédito: André Cyriaco

O surfe de ondas grandes no ES

"Eu recebi um convite para aprender a pilotar e elevar ainda mais meu nível no esporte aqui no Estado. Nesses tipos de ondas que a gente chama dos Slabs, o risco fica muito alto e é impossível de pegar remando no braço. E aí que entra o surfe de Tow-in, que é o surfe rebocado e em dupla. Um puxa e o surfista de jet-ski e depois vai revezando", disse Felipe sobre quando foi introduzido à modalidade, a mesma que é disputada em Nazaré.

Aqui no Espírito Santo, o Tow-in é surfado nas ondas da Avalanche, local que fica a cinco quilômetros da Praia da Costa, em Vila Velha. "Eu comecei a surfar aquela onda do Avalanche e comecei a fazer parte de um coletivo de surfistas de ondas grandes do Espírito Santo. Aquele é o lugar que mais tem onda grande e perfeita do Brasil", disse Fábio. Essa região já foi reconhecida por ter a maior onda do Brasil, e recebe esse nome em alusão ao fenômeno que acontece na neve, quando grandes massas sofrem uma queda rápida e repentina montanha abaixo. No caso, é uma montanha de água despencando sobre uma rasa bancada no meio do oceano.