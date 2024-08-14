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Alô, surfistas

Regência disputa título de 1ª Reserva Nacional de Surfe

Iniciativa busca promover o desenvolvimento sustentável e destacar a importância do balneário linharense no cenário do surfe brasileiro
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

14 ago 2024 às 17:18

Publicado em 14 de Agosto de 2024 às 17:18

Surfista pega tubo em Regência
A onda de Regência é uma das mais procuradas por surfistas capixabas e de outros cantos do Brasil Crédito: Juliano Gomes
Regência, uma das praias mais emblemáticas do Espírito Santo, está na disputa pelo título de primeira Reserva Nacional de Surfe do Brasil. A praia capixaba, localizada no município de Linhares, concorre com outras quatro renomadas finalistas: Moçambique e Sumidouro, em Santa Catarina; Francês, em Alagoas; e Itamambuca, em São Paulo. O resultado será anunciado no dia 31 de agosto.
Responsável por essa iniciativa, o Instituto Aprender Ecologia se inspirou em modelos internacionais, como o National Surfing Reserves da Austrália e o Programa Mundial de Reservas de Surfe. O principal objetivo é impulsionar o desenvolvimento sustentável nas regiões litorâneas brasileiras.

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A seleção das praias candidatas envolveu um processo de inscrições realizado entre 15 de junho e 30 de julho, no qual as próprias comunidades locais propuseram suas praias. Os critérios de avaliação incluíram a qualidade e consistência das ondas, as características socioecológicas do ecossistema de surfe, a história do esporte no local, o engajamento da comunidade e os aspectos de sustentabilidade.
A praia designada como a primeira Reserva Nacional de Surfe terá a responsabilidade de manter o título por dois anos. Nesse período, será formado um Comitê de Gestão Local, encarregado de organizar um evento de celebração e de elaborar um Plano de Gestão para garantir a preservação e o desenvolvimento sustentável da área.
A criação da Reserva Nacional de Surfe não apenas eleva o perfil das praias selecionadas, mas também é beneficial para as comunidades locais e para o meio ambiente, incentivando o turismo sustentável, estimulando a economia regional e protegendo os ecossistemas costeiros.

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