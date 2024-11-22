Velocidade na Terra encerra temporada com disputas no Barródromo de Aracruz

As duas últimas etapas do Campeonato Estadual de Velocidade na Terra prometem. Crédito: Prefeitura de Aracruz

Neste fim de semana, o Campeonato Estadual de Velocidade na Terra chega ao seu desfecho com as 9ª e 10ª etapas, que serão realizadas no Barródromo de Aracruz, norte do Espírito Santo. O clima de decisão promete esquentar ainda mais as disputas, já que nenhum título das três categorias em disputa está definido.

A programação começa no sábado (23) com treinos livres, enquanto no domingo (24) as emoções estão garantidas com a tomada de tempo e seis baterias de corrida. Entre os favoritos da categoria Graduados, o experiente Betinho Sartório tenta segurar a liderança. Ele tem sete pontos de vantagem sobre Thiago Bezerra e 16 sobre Flávio Matias, o Batom, com 29 pontos ainda em jogo. Já na Graduados B, a matemática coloca Vitinho Borghi em posição estratégica: apesar de estar em terceiro, ele não possui pontos para descarte obrigatório, o que pode colocá-lo como campeão, caso mantenha um bom desempenho.

Na categoria Novatos, o duelo entre Hugo Giacomim e Berg Sossai promete ser o mais acirrado, com apenas dois pontos separando os competidores após o descarte. As largadas começam às 12h30 e seguem até às 15h, com a premiação marcada para as 16h.