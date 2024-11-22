Brasil derrota Uruguai e garante presença na Americup 2025

O Brasil garantiu a classificação para a edição 2025 da Americup Crédito: Divulgação/FIBA

O Brasil garantiu a classificação para a edição 2025 da Americup, Copa América de basquete masculino, após derrotar o Uruguai por 71 a 65, na noite desta quinta-feira (21) no Ginásio Mangueirinho, em Belém, no Pará.

É O BRASA NA AMERICUP 2025!

O Brasil levou a galera ao delírio no Mangueirinho, em Belém, venceu o Uruguai por 71 a 65 e está classificado para o torneio continental!

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Após as três vitórias nos seus três compromissos iniciais pelas Eliminatórias da Americup, o Brasil volta a entrar em ação no próximo domingo (24), quando mede forças com o Panamá a partir das 20h (horário de Brasília), novamente no Mangueirinho.