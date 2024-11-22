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Basquete

Brasil derrota Uruguai e garante presença na Americup 2025

Ala-pivô Bruno Caboclo brilhou com 21 pontos e 11 rebotes

Publicado em 22 de Novembro de 2024 às 10:29

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

22 nov 2024 às 10:29
O Brasil garantiu a classificação para a edição 2025 da Americup
O Brasil garantiu a classificação para a edição 2025 da Americup Crédito: Divulgação/FIBA
O Brasil garantiu a classificação para a edição 2025 da Americup, Copa América de basquete masculino, após derrotar o Uruguai por 71 a 65, na noite desta quinta-feira (21) no Ginásio Mangueirinho, em Belém, no Pará.
É O BRASA NA AMERICUP 2025!
O Brasil levou a galera ao delírio no Mangueirinho, em Belém, venceu o Uruguai por 71 a 65 e está classificado para o torneio continental!
Notícias relacionadas:Adyel e Crescenzi se juntam à seleção para eliminatórias da AmeriCup.Petrovic define seleção de basquete para eliminatórias da AmeriCup .Brasil tem pré-lista de convocados às eliminatórias da AmeriCup 2025.Os destaques brasileiros na partida foram os ala-pivôs Bruno Caboclo (que contribuiu com 21 pontos e 11 rebotes) e Mãozinha (que marcou 16 pontos e somou 9 rebotes).
Após as três vitórias nos seus três compromissos iniciais pelas Eliminatórias da Americup, o Brasil volta a entrar em ação no próximo domingo (24), quando mede forças com o Panamá a partir das 20h (horário de Brasília), novamente no Mangueirinho.
A edição 2025 da Copa América de basquete masculino será disputada em agosto na Nicarágua.

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