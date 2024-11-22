  • Vasco perde para o Internacional e sonho da Libertadores fica mais longe
Em São Januário

Vasco perde para o Internacional e sonho da Libertadores fica mais longe

Cruz-Maltino fez mais uma partida muito ruim e deixou o gramado ao som de "time sem vergonha" vindo das arquibancadas

Publicado em 21 de Novembro de 2024 às 22:29

Agência Estado

Veggeti foi mais um que fez uma partida muito ruim pelo Vasco diante do Internacional Crédito: Jorge Rodrigues/Agif
O Internacional, de Roger Machado, segue embalado mais do que nunca no Campeonato Brasileiro. Encarando o Vasco em São Januário, o time gaúcho chegou a incríveis 15 jogos de invencibilidade com o treinador, ao vencer a terceira seguida, desta vez por 1 a 0, nesta quinta-feira (21), na sequência da 34ª rodada. Wesley foi o autor do único gol da partida.
Com o resultado, o Internacional chegou a 62 pontos e segue empatado com o Flamengo, porém em quinto lugar devido ao critério de vitórias (18 a 17). O time está dentro da classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Já o Vasco voltou a perder diante do seu torcedor em São Januário. A última derrota havia sido na goleada por 4 a 0 para o Criciúma, que culminou na queda de Ramón Díaz, ainda pela quarta rodada, em abril. A derrota também fez o time cair para o 10º lugar, com 43 pontos.

O Jogo

O duelo começou equilibrado, com o jogo concentrado no meio de campo. O Vasco buscava em Payet o desafogo para criar jogadas ofensivas. O francês chegou a deixar Vegetti na cara do gol, mas o atacante furou. Depois serviu Mateus Carvalho em condições de finalizar e Renê foi quem salvou o Internacional.
Após a chuva apertar, o duelo ficou mais cadenciado, tanto os donos da casa, quanto os visitantes trocavam passes e aceleravam as jogadas, porém sem efetividade. O Internacional veio a crescer na reta final, mas a única finalização que levou certo perigo foi um chute de Alan Patrick, defendido sem sustos por Léo Jardim.
O Internacional voltou melhor do intervalo e arriscava mais a gol. Borré saiu em velocidade e Léo Jardim evitou o gol gaúcho. Com mais posse de bola e marcando pressão, Wesley abriu o placar para os visitantes. A defesa vascaína tirou mal e o atacante pegou de fora da área e acertou o canto para marcar, aos 19 minutos.
Após o gol, o Internacional começou a jogar no erro do Vasco, que partiu para o ataque. Hugo Moura, livre na pequena área, perdeu uma grande chance de empatar. Depois, Vegetti saiu livre e dividiu com Rochet, fora da área. Na sobra, Coutinho bateu e Rogel tirou. Na reta final, já desorganizado, o time ficou preso na marcação adversária, pouco chegou na área e deixou o campo sob vaias.
O Vasco volta a campo no domingo, no duelo direto contra o Corinthians, às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). No mesmo dia e horário, o Internacional recebe o Red Bull Bragantino, na Arena Beira Rio, em Porto Alegre (RS).

