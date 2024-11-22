Espírito Santo é campeão brasileiro de beach tennis entre seleções

Os atletas capixabas fizeram bonito nas areias da Praia de Camburi Crédito: Dezembro Creators/Fecabt

Os atletas capixabas fizeram bonito nas areias da Praia de Camburi e ajudaram o Espírito Santo a conquistar o título de campeão brasileiro de beach tennis. A conquista inédita no torneio entre seleções acontece já no primeiro campeonato disputado em solo capixaba.

Ao todo, a delegação do Espírito Santo fechou a competição com 319 pontos, seguida das delegações do Rio Grande do Norte (309 pontos) e do Maranhão (306 pontos), que completaram o pódio.

Das 13 categorias em disputa no torneio, o Estado ficou com a medalha de ouro em três (sub-12, sub-16 e Pro), além de conquistar duas pratas (no 40+ e 50+) e um bronze (sub-18). Com isso, além do título de campeão geral, o Espírito Santo também se sagrou campeão nas categorias principal e sub.

Presidente da Federação Capixaba de Beach Tennis (Fecabt), Gustavo Amorim celebrou bastante as conquistas, que vieram já no primeiro campeonato após a fundação da federação.

“Foi uma conquista para coroar todo o trabalho feito pelos atletas nesses dias de competição. Formamos boas equipes, com jogadores qualificados e capitães preparados, e conseguimos sair com o resultado positivo. Fico feliz que toda essa conquista tenha acontecido aqui, no nosso Estado e junto com a torcida dos amigos e amantes do esporte”, disse.

O campeonato

Realizado desde a última quarta-feira (20), o Campeonato Brasileiro de Beach Tennis contou com a participação de mais de 1700 atletas de 18 estados do País e se tornou o maior torneio já organizado pela Confederação Brasileira de Beach Tennis (CBBT) no país.

Ao todo, mais de mil partidas entre as seleções foram disputadas nas 30 quadras iluminadas foram montadas na Praia de Camburi.

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