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Em Vitória

Espírito Santo é campeão brasileiro de beach tennis entre seleções

Título inédito para o Estado foi conquistado durante torneio disputado na Praia de Camburi, em Vitória

Publicado em 22 de Novembro de 2024 às 11:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2024 às 11:03
Os atletas capixabas fizeram bonito nas areias da Praia de Camburi
Os atletas capixabas fizeram bonito nas areias da Praia de Camburi Crédito: Dezembro Creators/Fecabt
Os atletas capixabas fizeram bonito nas areias da Praia de Camburi e ajudaram o Espírito Santo a conquistar o título de campeão brasileiro de beach tennis. A conquista inédita no torneio entre seleções acontece já no primeiro campeonato disputado em solo capixaba.
Ao todo, a delegação do Espírito Santo fechou a competição com 319 pontos, seguida das delegações do Rio Grande do Norte (309 pontos) e do Maranhão (306 pontos), que completaram o pódio.
Das 13 categorias em disputa no torneio, o Estado ficou com a medalha de ouro em três (sub-12, sub-16 e Pro), além de conquistar duas pratas (no 40+ e 50+) e um bronze (sub-18). Com isso, além do título de campeão geral, o Espírito Santo também se sagrou campeão nas categorias principal e sub.
Presidente da Federação Capixaba de Beach Tennis (Fecabt), Gustavo Amorim celebrou bastante as conquistas, que vieram já no primeiro campeonato após a fundação da federação.
“Foi uma conquista para coroar todo o trabalho feito pelos atletas nesses dias de competição. Formamos boas equipes, com jogadores qualificados e capitães preparados, e conseguimos sair com o resultado positivo. Fico feliz que toda essa conquista tenha acontecido aqui, no nosso Estado e junto com a torcida dos amigos e amantes do esporte”, disse.

O campeonato

Realizado desde a última quarta-feira (20), o Campeonato Brasileiro de Beach Tennis contou com a participação de mais de 1700 atletas de 18 estados do País e se tornou o maior torneio já organizado pela Confederação Brasileira de Beach Tennis (CBBT) no país.
Ao todo, mais de mil partidas entre as seleções foram disputadas nas 30 quadras iluminadas foram montadas na Praia de Camburi.

Open

Apesar do torneio entre seleções ter sido concluído, os jogos em Camburi não param! A partir desta sexta-feira (22), começa o Campeonato Brasileiro Open de Beach Tennis, onde os atletas podem escolher as duplas com quem vão atuar. O campeonato segue até domingo (24), com entrada gratuita para quem quiser acompanhar os jogos.

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