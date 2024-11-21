Nadador capixaba conquista brasileiro, mira Sul-Americano e sonha com olimpíada

Lucca Sfalsin brilhou durante o campeonato em Vitória. Crédito: Foto: Ricardo Sodré/CBDA

Lucca Sfalsin, de 14 anos, é a nova joia da natação brasileira. Atleta do Álvares Cabral, clube conhecido por revelar grandes talentos, ele brilhou no Campeonato Brasileiro Infantil, disputado em Vitória , garantindo duas medalhas para a equipe anfitriã. Lucca conquistou o primeiro lugar nas provas dos 100m e 200m borboleta. A competição reuniu quase 700 atletas de 121 clubes, e Lucca desponta como uma das grandes promessas do esporte nacional.

Natural de Cariacica , Lucca viveu um momento especial ao conquistar seu terceiro título brasileiro em casa. Treinando no Álvares há seis anos, o jovem nadador destacou a importância de competir em sua cidade natal representando o clube que o formou. “Foi muito especial conquistar esse título competindo pelo meu clube, em casa. É uma felicidade enorme”, disse.

Lucca enfrentou desafios ao longo do campeonato. Nas eliminatórias, a estratégia inicial de começar a prova em um ritmo mais lento não funcionou como o esperado. Contudo, com ajustes feitos por seu técnico, ele conseguiu se superar na final. “De manhã, tentei começar mais lento e forçar no final, mas não deu certo. Meu técnico sugeriu que eu desse o máximo de esforço do início ao fim, e acabou funcionando muito bem”, contou o atleta.

Embora o título não tenha garantido vaga em competições internacionais oficiais, Lucca já tem novos desafios pela frente. Após se destacar nos Jogos Escolares, ele se prepara para representar o Brasil no Sul-Americano Escolar, que será realizado na Colômbia, na primeira semana de dezembro. “Estou focado no Sul-Americano, que será uma experiência muito importante para mim”, afirmou.

Lucca no pódio representando o Clube Alvares Cabral Crédito: Foto: Karlos Sfalsin

Com uma rotina intensa, Lucca treina todos os dias, de segunda a sábado, incluindo sessões de academia e treinos em dois períodos três vezes por semana. O suporte da família, que o incentivou desde cedo, foi fundamental em sua trajetória. “Faço natação desde bebê, com menos de um ano, e meus pais sempre me apoiaram”, revelou.