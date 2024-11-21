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Promessa capixaba

Nadador capixaba conquista brasileiro, mira Sul-Americano e sonha com olimpíada

Com 14 anos, Lucca Sfalsin brilhou pelo Álvares Cabral no Campeonato Brasileiro Infantil e sonha em disputar uma olimpíada

Publicado em 21 de Novembro de 2024 às 14:03

Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

21 nov 2024 às 14:03
Lucca Sfalsin brilhou durante o campeonato em Vitória.
Lucca Sfalsin brilhou durante o campeonato em Vitória. Crédito: Foto: Ricardo Sodré/CBDA
Lucca Sfalsin, de 14 anos, é a nova joia da natação brasileira. Atleta do Álvares Cabral, clube conhecido por revelar grandes talentos, ele brilhou no Campeonato Brasileiro Infantil, disputado em Vitória, garantindo duas medalhas para a equipe anfitriã. Lucca conquistou o primeiro lugar nas provas dos 100m e 200m borboleta. A competição reuniu quase 700 atletas de 121 clubes, e Lucca desponta como uma das grandes promessas do esporte nacional.
Natural de Cariacica, Lucca viveu um momento especial ao conquistar seu terceiro título brasileiro em casa. Treinando no Álvares há seis anos, o jovem nadador destacou a importância de competir em sua cidade natal representando o clube que o formou. “Foi muito especial conquistar esse título competindo pelo meu clube, em casa. É uma felicidade enorme”, disse.
Lucca enfrentou desafios ao longo do campeonato. Nas eliminatórias, a estratégia inicial de começar a prova em um ritmo mais lento não funcionou como o esperado. Contudo, com ajustes feitos por seu técnico, ele conseguiu se superar na final. “De manhã, tentei começar mais lento e forçar no final, mas não deu certo. Meu técnico sugeriu que eu desse o máximo de esforço do início ao fim, e acabou funcionando muito bem”, contou o atleta.
Embora o título não tenha garantido vaga em competições internacionais oficiais, Lucca já tem novos desafios pela frente. Após se destacar nos Jogos Escolares, ele se prepara para representar o Brasil no Sul-Americano Escolar, que será realizado na Colômbia, na primeira semana de dezembro. “Estou focado no Sul-Americano, que será uma experiência muito importante para mim”, afirmou.
Luca no pódio representando o Clube Alvares Cabral
Lucca no pódio representando o Clube Alvares Cabral Crédito: Foto: Karlos Sfalsin
Com uma rotina intensa, Lucca treina todos os dias, de segunda a sábado, incluindo sessões de academia e treinos em dois períodos três vezes por semana. O suporte da família, que o incentivou desde cedo, foi fundamental em sua trajetória. “Faço natação desde bebê, com menos de um ano, e meus pais sempre me apoiaram”, revelou.
Com grandes nomes da natação de referência, como Michael Phelps, Lucca sonha alto. Seu maior objetivo é representar o Brasil nas Olimpíadas, consolidando-se como uma referência no esporte. Para o Álvares Cabral, Luca já é motivo de orgulho e inspiração para as próximas gerações de atletas capixabas.

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