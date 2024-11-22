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Velocidade

Primeira competição feminina de kart do ES acontece neste fim de semana

Competição marca a estreia da categoria “Só Delas”, criada para incentivar a inclusão e combater a desigualdade de gênero no automobilismo capixaba

Publicado em 22 de Novembro de 2024 às 16:38

Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

22 nov 2024 às 16:38
O evento atrai mais de 30 mulheres entre as 117 inscrições.
O evento atrai mais de 30 mulheres entre as 117 inscrições. Crédito: Fãs de Kart/Divulgação
O kartódromo de Jardim Camburi, em Vitória, será palco de um marco no automobilismo capixaba: a primeira competição exclusivamente feminina na história do esporte no estado. A iniciativa, que integra a programação da FDK Racing Cup 2024, ocorrerá neste sábado (23) e domingo (24) de novembro, e é fruto de um projeto que busca promover o empoderamento feminino e a inclusão no automobilismo.
Com a criação da categoria “Só Delas”, o evento teve grande adesão, atraindo mais de 30 mulheres entre as 117 inscrições gerais. Renato Pereira, organizador da FDK Racing Cup, destacou a importância da competição para o cenário local. “O kart é predominantemente masculino, e competições femininas são raras. Com o aumento da procura, vimos a oportunidade de criar algo que não só desse visibilidade às mulheres, mas também incentivasse a igualdade de gênero no esporte”, afirmou.
Além de fomentar a participação feminina, a FDK Racing Cup conta com cinco categorias ao todo, consolidando-se como um dos principais eventos de kart do Espírito Santo. A expectativa é de que o torneio não só inspire novas competidoras, mas também estabeleça um precedente para futuras iniciativas no automobilismo capixaba.

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