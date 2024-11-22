Primeira competição feminina de kart do ES acontece neste fim de semana

O evento atrai mais de 30 mulheres entre as 117 inscrições. Crédito: Fãs de Kart/Divulgação

O kartódromo de Jardim Camburi, em Vitória, será palco de um marco no automobilismo capixaba: a primeira competição exclusivamente feminina na história do esporte no estado. A iniciativa, que integra a programação da FDK Racing Cup 2024, ocorrerá neste sábado (23) e domingo (24) de novembro, e é fruto de um projeto que busca promover o empoderamento feminino e a inclusão no automobilismo.

Com a criação da categoria “Só Delas”, o evento teve grande adesão, atraindo mais de 30 mulheres entre as 117 inscrições gerais. Renato Pereira, organizador da FDK Racing Cup, destacou a importância da competição para o cenário local. “O kart é predominantemente masculino, e competições femininas são raras. Com o aumento da procura, vimos a oportunidade de criar algo que não só desse visibilidade às mulheres, mas também incentivasse a igualdade de gênero no esporte”, afirmou.