Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Rodri coloca Vini entre melhores do mundo, mas diz: 'Tem coisas a melhorar'
Após polêmica

Rodri coloca Vini entre melhores do mundo, mas diz: 'Tem coisas a melhorar'

Vencedor da Bola de Ouro, volante espanhol não descarta transferência para o clube merengue: "Quando o Real te chama, sempre tem que prestar atenção"

Publicado em 22 de Novembro de 2024 às 11:32

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 nov 2024 às 11:32
Campeão da Bola de Ouro, Rodri comentou sobre recém interesse do Real Madrid para contratá-lo, elogiou Vini Júnior e disse que rival na premiação de melhor do mundo tem ainda o que melhorar.
Rodri foi escolhido o bola de ouro 2023/24 pela revista France Football
Rodri foi escolhido o bola de ouro 2023/24 pela revista France Football Crédito: Reuters/Folhapress
Adversários na Bola de Ouro, Rodri exaltou Vini e o classificou como "um dos melhores", mas que tem a evoluir: "Vinicius é um dos melhores jogadores do mundo. Com o tempo vai se dar conta de que quanto mais estiver concentrado no campo, melhor será. Tem coisas a melhorar, como todos. É jovem e terá pessoas que o aconselhem bem, ainda mais no Real Madrid", disse em entrevista ao podcast El Larguero.
O jogador do Manchester City explicou que, apesar do sentimento que Vini venceria o prêmio de melhor do mundo, o meia recebeu muito apoio na Espanha: "O que me contam na rua é o completo oposto do que ouço na mídia. A sensação era que o Vinicius ia ganhar a Bola de Ouro por clamor, mas eu moro em outro país porque não foi o que ouvi".
O meio-campista espanhol disse ainda que é necessário ficar atento quando se recebe um convite para jogar no Real: "Quando o Real Madrid te chama, o melhor clube da história e mais vitorioso, é uma honra. Você tem que prestar atenção".

Veja Também

Espírito Santo é campeão brasileiro de beach tennis entre seleções

Brasil derrota Uruguai e garante presença na Americup 2025

Joaquim Medeiros busca o título da Super Final do Capixaba de Kart

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Vinicius Junior Melhor do Mundo Bola de Ouro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Juliano Cazarré cria 'encontro de homens' e é criticado por famosos
Imagem BBC Brasil
A vida em Teerã em meio à guerra: desemprego, segurança reforçada e apagão de internet
Imagem de destaque
Menina encontra anfíbio mexicano ameaçado de extinção debaixo de ponte no País de Gales

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados