Atletas capixabas representam o Brasil no Sul-Americano Escolar na Colômbia

Cauan do Santos e sua técnica Kelley Bonicenha Crédito: Divulgação

Seis estudantes-atletas capixabas e dois técnicos representarão o Brasil nos Jogos Sul-Americanos Escolares 2024, que acontecerão na cidade de Bucaramanga, na Colômbia, entre os dias 02 e 10 de dezembro. A convocação foi realizada pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar a partir dos resultados obtidos nos Jogos Escolares Brasileiros (Jebs).

São cinco representantes do atletismo e atletismo PCDI e um da natação. Maiza da Conceição, da EMEF Ignez Massad Cola, de Guarapari, e Josué Menezes, da EEEFM Nova Carapina, da Serra, são competidores de atletismo. Já no atletismo PCDI, serão três atletas de escolas públicas da cidade de Linhares: Ana Elizia dos Santos, da EEEFM Profa Regina Banhos Paixão, Islayne Sarmento de Jesus, da EMEF Zeferino Batista Fiorot, e Cauan Leonídia dos Santos, da EEEFM Professora Antonieta Banhos Fernandes. Os estudantes serão acompanhados pelos técnicos Roque Marinato e Kelley Bonicenha, além do delegado Cássio Felipe Guedes. Na natação, Lucca Sfalsin, do Centro de Ensino Charles Darwin, de Vitória, será o representante capixaba.

A técnica Kelley Bonicenha conta que Cauan, que possui deficiência intelectual, entrou para a sua equipe de atletismo no início do ano passado e desde então já conquistou medalhas importantes em campeonatos escolares. “O Cauan iniciou no esporte ano passado e em pouco tempo conquistou melhorias na parte técnica e pessoal, além de medalhas em competições. Ele conseguiu entender a importância do esporte junto à escola e tem se destacado. Antes do sul-americano, ele participará das Paralímpiadas Escolares, em São Paulo. Estou muito feliz em ver a evolução dele e acompanhá-lo no Sul-Americano”, ressaltou,

Cauan fala da felicidade em representar o Estado.“Estou muito feliz em poder fazer parte dessa história. Treinei muito pra isso, pra representar o meu Estado numa competição internacional. Conto com a torcida de todos capixabas”, vibrou