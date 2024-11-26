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Em dezembro

Atletas capixabas representam o Brasil no Sul-Americano Escolar na Colômbia

Seis atletas capixabas representarão o país na Colômbia.

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 17:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2024 às 17:17
Cauan do Santos e sua técnica
Cauan do Santos e sua técnica Kelley Bonicenha Crédito: Divulgação
Seis estudantes-atletas capixabas e dois técnicos representarão o Brasil nos Jogos Sul-Americanos Escolares 2024, que acontecerão na cidade de Bucaramanga, na Colômbia, entre os dias 02 e 10 de dezembro. A convocação foi realizada pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar a partir dos resultados obtidos nos Jogos Escolares Brasileiros (Jebs).
São cinco representantes do atletismo e atletismo PCDI e um da natação. Maiza da Conceição, da EMEF Ignez Massad Cola, de Guarapari, e Josué Menezes, da EEEFM Nova Carapina, da Serra, são competidores de atletismo. Já no atletismo PCDI, serão três atletas de escolas públicas da cidade de Linhares: Ana Elizia dos Santos, da EEEFM Profa Regina Banhos Paixão, Islayne Sarmento de Jesus, da EMEF Zeferino Batista Fiorot, e Cauan Leonídia dos Santos, da EEEFM Professora Antonieta Banhos Fernandes. Os estudantes serão acompanhados pelos técnicos Roque Marinato e Kelley Bonicenha, além do delegado Cássio Felipe Guedes. Na natação, Lucca Sfalsin, do Centro de Ensino Charles Darwin, de Vitória, será o representante capixaba.
A técnica Kelley Bonicenha conta que Cauan, que possui deficiência intelectual, entrou para a sua equipe de atletismo no início do ano passado e desde então já conquistou medalhas importantes em campeonatos escolares. “O Cauan iniciou no esporte ano passado e em pouco tempo conquistou melhorias na parte técnica e pessoal, além de medalhas em competições. Ele conseguiu entender a importância do esporte junto à escola e tem se destacado. Antes do sul-americano, ele participará das Paralímpiadas Escolares, em São Paulo. Estou muito feliz em ver a evolução dele e acompanhá-lo no Sul-Americano”, ressaltou,
Cauan fala da felicidade em representar o Estado.“Estou muito feliz em poder fazer parte dessa história. Treinei muito pra isso, pra representar o meu Estado numa competição internacional. Conto com a torcida de todos capixabas”, vibrou
O presidente da Federação Capixaba de Desporto Escolar (Fecade), Lidimar Marquêz, ressalta a importância da participação dos atletas na competição. “Todos os anos temos atletas capixabas representando o Brasil em eventos esportivos internacionais, como o Sul-Americano. Isso mostra que o esporte escolar do Espírito Santo vem se desenvolvendo. Vale destacar sobre o atletismo PCDI, que a cada ano conquista medalhas e destaque internacional. Mais do que inclusão, esses jovens estão tendo a oportunidade de vivenciar novas experiências e saber que podem ir além”, destacou Lidimar

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