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Inédito em Vitória

Isa Anselmo vence a FDK Racing Cup e faz história no kart feminino capixaba

Aos 22 anos, piloto se torna a primeira campeã de uma categoria exclusivamente feminina no Espírito Santo. Confira os destaques da competição realizada em Vitória

Publicado em 25 de Novembro de 2024 às 16:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2024 às 16:09
Isa Anselmo vence a FDK Racing Cup Crédito: Fotos: Heitor Croce Fotografia/@heitorcrocefotografia
Isa Anselmo Reis, de 22 anos, entrou para a história do automobilismo capixaba ao vencer a primeira disputa exclusivamente feminina da FDK Racing Cup. O evento aconteceu neste fim de semana no Kartódromo Internacional de Jardim Camburi, em Vitória, e marcou um divisor de águas para o kartismo no Espírito Santo.
A final feminina, realizada neste domingo (24), contou com 13 mulheres no grid e foi disputada sob chuva fina, que deixou a pista escorregadia. Demonstrando habilidade e controle, Isa superou Jessica Tesch e Nicole Carrijo, de apenas 14 anos, para conquistar o título. "Foi uma loucura. Tive dificuldades com o kart, mas a chuva me favoreceu porque eu treinei nessas condições", revelou a campeã.
Além de brilhar nas pistas, Isa concilia sua paixão pelo kart com a maternidade. Mãe de Henrique, de dois anos, e Otto, de um ano e oito meses, ela começou a competir por influência do marido, Felipe Pravato, também piloto. Isa celebra a criação da categoria feminina e acredita que essa conquista pode atrair mais mulheres para o esporte. "Agora, muitas mulheres vão querer competir comigo".

Disputas intensas

O evento também revelou novos talentos, como João Ramalho, de 12 anos, conhecido como João Lindão. Natural da Paraíba, ele venceu a categoria Estreantes, correndo contra pilotos mais experientes. "Já estou acostumado a ganhar dos adultos", brincou o jovem, que veio ao Espírito Santo se preparar para uma seletiva mundial no próximo ano.
Na categoria Graduados, as disputas foram divididas em três subcategorias: Master, Top e Elite. Destaque para André Heiderich, que conquistou o título da Top, e Leonardo Martins, campeão da Elite.

Resultados oficiais da FDK Racing Cup

  • Categoria Feminina

  • 1ª Isa Anselmo Reis 
  • 2ª Jessica Trevizani Tesch
  • 3ª Nicole Carrijo Chaves
  • 4ª Maria Clara Louzada
  • 5ª Milena Dias Barreto

  • Categoria Estreantes

  • 1º João Ramalho
  • 2º Gabriel Serra Pesente
  • 3º Paulo Cesar Gadotti
  • 4º Hebert Muller Rebonato
  • 5º Caio Zanoti Lima

  • Categoria Graduado Master

  • 1º Leon Teixeira Firme
  • 2º Mannon Cruz
  • 3º Nando Prest
  • 4º Saulo Sthel
  • 5º Ricardo Amigo

  • Categoria Graduado Top

  • 1º André Heiderich
  • 2º João Ramalho
  • 3º Gustavo Coffler
  • 4º Stanley Rodrigues
  • 5º Joanir Smarçaro

  • Categoria Graduado Elite

  • 1º Leonardo Martins
  • 2º Rafael Santini
  • 3º Marlon Castro
  • 4º Fabrício Martinelli
  • 5º Adriesley de Assis

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