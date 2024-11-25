Isa Anselmo vence a FDK Racing Cup e faz história no kart feminino capixaba

Isa Anselmo vence a FDK Racing Cup Crédito: Fotos: Heitor Croce Fotografia/@heitorcrocefotografia

Isa Anselmo Reis, de 22 anos, entrou para a história do automobilismo capixaba ao vencer a primeira disputa exclusivamente feminina da FDK Racing Cup. O evento aconteceu neste fim de semana no Kartódromo Internacional de Jardim Camburi, em Vitória, e marcou um divisor de águas para o kartismo no Espírito Santo.

A final feminina, realizada neste domingo (24), contou com 13 mulheres no grid e foi disputada sob chuva fina, que deixou a pista escorregadia. Demonstrando habilidade e controle, Isa superou Jessica Tesch e Nicole Carrijo, de apenas 14 anos, para conquistar o título. "Foi uma loucura. Tive dificuldades com o kart, mas a chuva me favoreceu porque eu treinei nessas condições", revelou a campeã.

Além de brilhar nas pistas, Isa concilia sua paixão pelo kart com a maternidade. Mãe de Henrique, de dois anos, e Otto, de um ano e oito meses, ela começou a competir por influência do marido, Felipe Pravato, também piloto. Isa celebra a criação da categoria feminina e acredita que essa conquista pode atrair mais mulheres para o esporte. "Agora, muitas mulheres vão querer competir comigo".

Disputas intensas

O evento também revelou novos talentos, como João Ramalho, de 12 anos, conhecido como João Lindão. Natural da Paraíba, ele venceu a categoria Estreantes, correndo contra pilotos mais experientes. "Já estou acostumado a ganhar dos adultos", brincou o jovem, que veio ao Espírito Santo se preparar para uma seletiva mundial no próximo ano.

Na categoria Graduados, as disputas foram divididas em três subcategorias: Master, Top e Elite. Destaque para André Heiderich, que conquistou o título da Top, e Leonardo Martins, campeão da Elite.

Resultados oficiais da FDK Racing Cup